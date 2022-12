JBL, la compañía de audio y electrónica estadounidense bajo el mando del reconocido Harman International Industries, presentó en el Perú su nueva barra de sonido Cinema SB140.

El equipo llegó a nuestra mesa de pruebas en el marco del Mundial Qatar 2022 y esto no es coincidencia, ya que sus creadores resaltan que ofrece “sonido de calidad para disfrutar de los eventos deportivos más importantes del año”.

Antes de detallar nuestra experiencia con el JBL Cinema SB140, aquí las especificaciones técnicas del equipo:

Especificaciones JBL Cinema SB 140 Potencia 110W Dimensiones Soundbar 900 x 67 x 63 (mm) Peso Soundbar 1,5 KG Dimensiones Subwoofer 150 x 320 x 220 (mm) Peso Subwoofer 2,8 KG Entradas HDMI 1 Entradas USB 1 (Tipo A) Entrada óptica de audio Sí Bluetooth 4.2 Control remoto Sí

Fácil de instalar. Este es un punto a favor del Cinema SB140. Solo basta con conectar el soundbar con el subwoofer, el cable de poder a la electricidad y el HDMI al televisor (o en todo caso el cable óptico) para que el equipo empiece a funcionar. El reconocimiento en nuestro caso fue instantáneo.

Sonido destacado. No es para nada una sorpresa que los equipos de audio JBL ofrezcan una buena experiencia. El SB140 no fue la excepción, pero acá hacemos una pausa para recalcar que siempre es bueno verificar antes el formato de audio de lo que queremos ver. Los títulos que dispongan de sonido envolvente 5.1 o Dolby Atmos siempre se disfrutarán mejor.

Un control remoto con los botones precisos. El mando a distancia viene con un par de pilas, detalle que agradecemos y que nos permitió disfrutar del equipo sin contratiempos. Si bien el control remoto es pequeño en dimensiones, cuenta con cuatro botones que nos hicieron la vida más fácil. Estos son: Voice, News, Music y Movie, opciones muy efectivas de acuerdo al contenido que disfrutemos.

Música vía Bluetooth. Solo basta con elegir la opción BT en el control remoto para poder enviar el sonido de un equipo vinculado al JBL Cinema SB140. Con esto, podemos darle un toque distinto a, por ejemplo, una reunión en casa.

Lo no tan bueno del Cinema SB 140

Un detalle que quizá no convencería a los más exigentes es la falta de ajustes manuales, es decir, una opción desde el control remoto que nos permita crear una configuración personalizada para nuestros contenidos.

No podemos ver los niveles de volumen. Un punto que no podemos pasar por alto es que una vez conectado y funcionando, el equipo no muestra los niveles de volumen. Cuando subimos o bajamos la intensidad del sonido, solo aparece un gráfico en la pantalla con un signo de más y otro de menos, pero ningún número a la vista que nos indique en qué nivel estamos.

Finalmente, al ser un equipo diseñado para estar en uno de los principales lugares de una casa, el diseño no sale de lo común.

Haciendo un balance entre los puntos que gustaron y los que no convencieron tanto, consideramos que este equipo es una buena opción de compra. Si a esto le sumamos el precio del Cinema SB140, de S/.649, se sigue perfilando como un buen regalo por Navidad.