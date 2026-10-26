JBL presentó el PartyBox Ultimate 2, el parlante para fiestas más potente que ha desarrollado hasta la fecha. Con 1.500 W, el nuevo equipo supera en más de un 36 % la potencia de su generación anterior y está diseñado para llevar sonido de alta intensidad a grandes celebraciones, tanto en interiores como en exteriores. El lanzamiento incorpora además nuevas funciones de inteligencia artificial, una pantalla táctil integrada y un sistema de iluminación que amplía la experiencia más allá del sonido.

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La potencia es uno de los principales diferenciales de este modelo, pero también lo es la forma en que reproduce el audio. Su arquitectura acústica integra dos woofers de 10 pulgadas, dos parlantes de rango medio de 5 pulgadas y dos tweeters de calidad profesional, una configuración diseñada para ofrecer graves profundos, voces claras y mayor detalle musical. A esto se suma AI Sound Boost, una tecnología que analiza el sonido en tiempo real y ajusta su rendimiento para mantener la claridad y reducir la distorsión, incluso cuando el volumen alcanza niveles elevados.

Otra de las novedades está en la interacción con el equipo. El PartyBox Ultimate 2 se convierte en el primer parlante de la familia JBL PartyBox con pantalla táctil integrada, desde la cual es posible controlar la música, el volumen y los efectos de iluminación. Estos últimos también fueron renovados con luces multicapa, efectos dinámicos que recorren el panel frontal y proyecciones sobre el suelo que se sincronizan con el ritmo de las canciones, creando una experiencia audiovisual pensada para celebraciones de mayor escala.

La inteligencia artificial también llega al entretenimiento a través de EasySing AI Vocal Removal, una función que permite reducir la voz principal de cualquier canción reproducida para utilizarla como pista de karaoke. El equipo incorpora además conexiones para micrófonos, una entrada óptica para configuraciones de karaoke con televisores y una entrada XLR que facilita la integración de consolas de DJ, ampliando sus posibilidades de uso en reuniones y eventos.

En cuanto a conectividad, el PartyBox Ultimate 2 incluye Wi-Fi 6, Bluetooth y compatibilidad con Auracast, tecnología que permite vincularlo con otros parlantes JBL compatibles para ampliar la cobertura del sonido. También ofrece control desde la aplicación JBL One y acceso a plataformas de reproducción como AirPlay 2 y Spotify Connect. Para facilitar su traslado, incorpora ruedas reforzadas y un asa ergonómica, además de protección IPX4 contra salpicaduras, una característica útil para celebraciones al aire libre.

Con este lanzamiento, JBL amplía su línea de parlantes para fiestas con un equipo orientado a eventos de gran formato, donde la potencia sonora, las opciones de conectividad y las funciones de entretenimiento forman parte de una misma propuesta. El PartyBox Ultimate 2 funciona conectado a la corriente eléctrica y cuenta con un peso aproximado de 47,7 kilogramos.