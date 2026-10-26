El PartyBox Ultimate 2 integra dos woofers de 10 pulgadas, dos parlantes de rango medio de 5 pulgadas y dos tweeters de calidad profesional, una configuración diseñada para ofrecer graves profundos, voces claras y mayor detalle musical.
El PartyBox Ultimate 2 integra dos woofers de 10 pulgadas, dos parlantes de rango medio de 5 pulgadas y dos tweeters de calidad profesional, una configuración diseñada para ofrecer graves profundos, voces claras y mayor detalle musical.
/ JBL
Por Redacción EC

JBL presentó el PartyBox Ultimate 2, el parlante para fiestas más potente que ha desarrollado hasta la fecha. Con 1.500 W, el nuevo equipo supera en más de un 36 % la potencia de su generación anterior y está diseñado para llevar sonido de alta intensidad a grandes celebraciones, tanto en interiores como en exteriores. El lanzamiento incorpora además nuevas funciones de inteligencia artificial, una pantalla táctil integrada y un sistema de iluminación que amplía la experiencia más allá del sonido.

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