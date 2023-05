Hoy, esos dispositivos casi no se usan y son motivo de nostalgia para muchas personas que se acercan a los 40 años. ¿Pasará lo mismo con el almacenamiento USB, o pendrive?

En los primeros años del siglo XXI una memoria USB de solo 2GB podía superar los 100 soles. Sin embargo, hoy se pueden encontrar desde 64GB a precios que no superan los 20 soles. Lo mismo sucede con los discos duros externos. Y es que hay una alternativa más moderna: el almacenamiento en la nube, que aprovecha las altas velocidades de transmisión de datos en Internet.

¿En plena digitalización, cuál será el futuro de los dispositivos de almacenamiento físicos? Conversamos con José Luis Fernández, gerente de tecnología en Kingston LATAM, para conocer los cambios que afrontarán los nuevos equipos. Y es que, además de acercar los precios al público, una mirada interesante apunta también a la seguridad.

— Hoy hay nuevas formas de almacenamiento en la nube y ofrecen más espacio, queríamos saber cuál será la vigencia que podría tener todavía el almacenamiento USB, si es que va a desaparecer o estamos entrando en una nueva etapa.

Yo no creo que desaparezca durante unos cuantos años más. Si uno ve quizá países del primer mundo, tipo Estados Unidos, uno quizá pueda entender o avisorar de que el nivel de uso disminuye lentamente. No es algo que va a desaparecer mañana.

Ahora, lo que es Latinoamérica tenemos almacenamiento USB por muchos años más todavía. O sea, la nube no es tan accesible en nuestros países. Sí para las grandes empresas, pero para la escuelita de pueblo en el interior del país, olvídate, no tienen acceso a la nube y el USB sigue siendo el único medio de llevar información de un lado a otro y eso va a seguir siendo así, lamentablemente, por muchos años más; y a la vez también tecnológicamente van cambiando un poco los usos. Entonces, por un lado hoy tenemos USB más allá del USB barato, económico, que sale a 15 soles. Tenemos hoy USB de alta performance, de alta capacidad, que están más adecuados para gente que hace trabajos de contenido, creadores de contenido, y demás. Hoy tenemos USB que entregan mil megas por segundo de transferencia, que son muchísimo más rápidos, y que habilitan otro tipo de tareas. Y eso también se está solapando con unidades SSD externas (Unidad de Estado Sólido). La verdad es que tecnológicamente la barrera entre lo que es un USB y un SSD se empieza a difuminar. Hoy un USB de gama alta nuestro es prácticamente un SSD, solo que en otro formato físico, pero la tecnología que tiene adentro es básicamente la misma.

Entonces, para resumir: no es una tecnología que esté muriendo o a punto de morir, sino que tenemos todavía USB para muchos años.

Hasta hace unos 20 años atrás el Disquete era uno de los medios más populares de almacenamiento, hasta la aparición de la Memoria Flash o almacenamiento por USB. (Foto: pexels.com)

— Cuando hablamos de almacenamiento USB, no solamente hablamos de memoria, hablamos también de otros componentes que van directamente a las computadoras y se instalan para dar mayor amplitud al computador, ¿no? ¿Qué elementos, componentes, ayudarán a mejorar las calidad?

Sí, sí, básicamente la tecnología subyacente, que es lo que nosotros llamamos Memoria Flash, que es un tipo de memoria que es no volátil y que permite usarla para almacenamiento, es una tecnología que está en común entre lo que serían los USBs y los SSDs. Osea, todos usan tecnologías flash en sí. Hoy obviamente la punta de lanza de del empuje de la tecnología está del lado del SSD que es donde se busca más velocidad y más capacidad, ¿no? Y la verdad es que permanentemente se está buscando aumentar capacidad, aumentar performance y bajar el costo. Es el Santo Grial, digamos. Y en ese sentido el avance en los últimos años ha sido descomunal al punto que, por ejemplo, uno de los avances claves fue ya empezar a dejar el puerto SATA que es el típico puerto del disco duro.

— ¿Y cómo ha cambiado el uso de de las memorias? ¿Se debe tener siempre el mayor número de de gigas posibles en un dispositivo o es que las personas deberían buscar lo necesario?

Lo que ha pasado es que normalmente la gente estuvo limitada en capacidad por el precio. Entonces compraban lo menos que pudieran necesitar o compraban lo que les daba el presupuesto, y siempre es como que te quedabas corto. Hoy, los precios de la tecnología SSD han bajado tanto que te puedes permitir comprar la capacidad que necesites, e incluso un poco más para de reserva, y sigue siendo un precio accesible. Digamos entonces que ya no es tan caro acceder a capacidades grandes y eso es un cambio que todavía vemos que falta mucha comunicación para que la gente entienda que ya esta tecnología no es algo premium, no es algo caro, sino que ya es el estándar.

— ¿Y cómo ha cambiado el público respecto a las memorias? ¿Las necesidades de almacenamiento se basan según las profesiones, según lo que hacen?

Hay alguna de esas máximas anónimas que corren por Internet que dicen que la necesidad de guardar información siempre se expande al máximo de la capacidad de tu disco. O sea, no importa cuánta capacidad compres, la vas a llenar igual siempre. Pasó toda la vida, en toda la historia de la informática pasó así. O sea, a medida que la tecnología va incrementando sus capacidades, la gente va descubriendo nuevas maneras de sacarle más provecho y de usar nuevas funcionalidades, entonces, en la medida que tu PC tiene más memoria. Tú abres 28 pestañas de Chrome porque la memoria te permite hacerlo. Antes no podías. Con el almacenamiento pasa algo parecido. Antes uno se cuidaba. Hoy tenés capacidad para guardar todo lo que quieras. Obviamente estamos en un mundo donde hay mucho creador de contenidos, donde todos somos youtuber, Instagramers y tiktokers, y todo ese contenido lo tienes que guardar o mantener múltiples versiones de edición y eso obviamente habilita a que uses cada vez más.

La Memoria Flash o almacenamiento USB es uno de los dispositivos físicos más usados. Aunque hay otras alternativas como la nube, ahora se apuesta por la seguridad de información. / Daniel Bedoya Ramos

— ¿Esto tiene que ver con la pandemia? Muchos youtubers han descubierto las transmisiones por streaming en este periodo y, de hecho, todavía se mantiene el trabajo en casa, se estudia desde casa, y para eso se necesitaba más almacenamiento.

La pandemia aceleró en muchos rubros el avance, la digitalización, y que la gente se suba a la tendencia tecnológica de hacer todo remoto. La pandemia trajo que mucha gente haga muchas más cosas sobre la PC de las que hacía antes: el tema de las videoconferencias y todo eso creció enormemente desde la pandemia y eso, obviamente, incrementó la demanda de mayores capacidades de procesamiento de memoria de almacenamiento. Sí, definitivamente tuvo un impacto.

— Ahora, hay un tema que me parece interesante. Sobre la seguridad, vemos a diario noticias de ciberdelincuentes que roban información de las personas. ¿Qué tecnologías está utilizando Kingston como para garantizar la seguridad de los usuarios?

Claro, Kingston tiene toda una línea de hecho. Es una marca separada que se llama IronKey, que es toda una línea de dispositivos encriptados que tenemos desde unidades más livianas, digamos orientadas a usuarios individuales, a consumidor o PYMES, hasta unidades de alta gama con certificaciones militares que usan, por ejemplo, ejércitos, agencias de seguridad, la policía. Tenemos toda una gama súper completa de USBs de la línea Ironkey, incluso SSDs externos, ahora también encriptados. Yo creo que la gente necesita tomar conciencia de que ya estamos en el siglo XXI y que cada vez más las cosas de valor que uno posee, cada vez más los activos que la gente posee son digitales, no físicos. Entonces hoy todas tus cuentas de banco, tus inversiones, tus ahorros, tus criptomonedas y mucha de tu información personal está en formato digital y para eso se necesita una nueva mentalidad de cómo proteger esa información, se necesita un tipo de dispositivo que te ayuda encriptar y a cuidar esa información, pero sobre todo uno necesita tomar conciencia: a sí como tú no sales de tu casa y dejas la puerta sin llave, o sea, tampoco deberías dejar tus claves en cualquier archivo o en el escritorio de tu PC. O sea, la gente necesita tomar conciencia de que esa información es vital para tu vida.

IronKey es la marca de Kingston para crear dispositivos de memoria seguros, como este disco duro externo con pantalla táctil y escritura de contraseña. / Daniel Bedoya Ramos

— Un tema de moda es la inteligencia artificial. ¿Qué papel juega dentro del avance de la tecnológica para el uso de memorias?

La inteligencia artificial es una nueva herramienta y tiene que ver con el hecho de que a medida que las capacidades del hardware y de la potencia de cómputo se expanden, la gente encuentra o la industria encuentran nuevas maneras de que tú puedas aprovechar esa potencia de cálculo. Entonces, la IA es una nueva herramienta en la medida que la mayoría de la gente le empieza a usar, por ejemplo, ahora Microsoft está haciendo avances muy rápidos sobre eso con el tema de Copilot, ahora que Office te transcribe las reuniones, te hace resúmenes y todo eso. Es un nuevo tipo de software que está aprovechando toda la potencia, la memoria y el almacenamiento disponible para entregarte nuevos y mejores resultados. Eso es simplemente una tendencia natural de que a medida que la industria y los fabricantes vamos ofreciendo mayor performance, mayores capacidades y demás, siempre va a surgir una nueva herramienta que le va a sacar provecho a esa a ese potencial.

— Ahora, un ausnto que preocupa bastante en todo el mundo, en pleno cambio climático, es la chatarra electrónica. La empresa Kingston, como muchas otras empresas que produce tecnología, qué papel está desarrollando en este tema de la chatarra.

Yo creo que, más allá de que Kingston está certificado con todas las normas, por ejemplo, una muy importante que es la RoHS, que es el compromiso de usar en los procesos de fabricación la menor cantidad posible o eliminar cualquier tipo de material y químicos contaminantes, una de las cosas más importantes que Kingston brinda a la industria es que los productos que ofrece son principalmente la memoria RAM y los SSD son una herramienta fundamental de repotenciación de los equipos. ¿A qué me refiero? A que en lugar de que tú te compres un laptop y al año lo tengas que cambiar, o a los dos años, o a los tres años ya lo cambias por una laptop nueva, y ahí generas esa chatarra, lo que te permiten los productos de Kingston es repotenciar y sacarle el máximo provecho para que la vida útil de ese equipo se extienda lo más posible.

— ¿Qué novedades hay para este año en Perú? ¿Ha cambiado el público peruano?

No, el público peruano es uno de los mejores públicos en toda Latam y en el mundo, es gente muy interesada en aprender, gente que es muy fiel a la marca. O sea, Kingston es prácticamente número uno en todas las categorías, es una marca muy valorada por el público peruano que siempre está muy atento a todas las novedades. Este año Kingston tiene mucho foco en el tema de seguridad.

La mayoría de las acciones que estamos haciendo apuntan a comunicar la disponibilidad de estos productos que mucha gente no sabe que existen y comunicar esa necesidad que hablamos de que la gente tome conciencia que necesita proteger sus activos digitales y empezar a educarse en eso. Tratamos de hacer nuestra parte para colaborar en eso con la gente.