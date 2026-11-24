Kodak ha presentado su nuevo dispositivo Kodak SlideTag, que llega con la forma de un pequeño marco de fotos digital que también sirve como rastreador Bluetooth para recuperar las llaves al usar Find Hub de Google o Find My de Apple.

La compañía ha lanzado el rastreador Kodak SlideTag, que se inspira en Kodachrome, el marco de cartón con el que Kodak devolvía las diapositivas ya reveladas desde 1935 y que se convirtió en uno de sus artículos más icónicos en la época.

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El Kodak SlideTag se caracteriza por su pantalla de 1,54 pulgadas de tinta electrónica a color, que utiliza seis tintas para mostrar fotografías a una resolución de 240 x 240 píxeles, y que ocupa el espacio de la película revelada en las diapositivas originales.

Este dispositivo de Kodak puede contener hasta doce fotografías que se van turnando como si fuera un carrusel, y que se pueden pasar desde un dispositivo móvil a través de la conexión Bluetooth y la app Memory Link de Kodak.

La experiencia de la pantalla no solamente se queda en ser un visor, sino que se puede utilizar para mostrar una lista de tareas, detalles de contactos, una cuenta atrás o un código QR para enlazar cualquier cosa que quiera el usuario.

En lo que respecta a sus funciones de rastreador, son básicas y difieren en este sentido frente a Apple con su AirTag o Pixel Tag de Google, que utilizan banda ultraancha (UWB) y ‘Channel Sounding’, que facilitan encontrarlos.

En su lugar, el ‘gadget’ llavero de Kodak cuenta con un alcance de hasta 30 metros en espacios abiertos y un zumbador de 75 decibelios para localizarlo cuando está cerca.

Por último, al usar una pila de botón CR2032 reemplazable, su duración dependerá del uso que se le dé a las funciones de rastreo y de las veces que se cambie la imagen. Su pantalla de tinta electrónica solo consume energía cuando cambia lo que muestra.

Este nuevo ‘gadget’ de Kodak tiene un precio de 34,99 dólares y por 279,92 dólares se puede acceder a la compra del paquete completo con ocho diseños retro distintos, aunque existe una novena ‘edición secreta’ con acabado metálico que solo aparece disponible de forma aleatoria en las cajas individuales.