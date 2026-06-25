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Resumen

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La versión renovada de la calculadora HP 16c de Moravia Education.
La versión renovada de la calculadora HP 16c de Moravia Education.
/ MORAVIA EDUCATION
Por Agencia Europa Press

Moravia Education ha relanzado una nueva versión de la conocida calculadora de programación HP 16c, que llega 44 años después de la original como una edición de coleccionista e incluye un procesador 100 veces más rápido, así como la capacidad de guardar y cargar programas.

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