Moravia Education ha relanzado una nueva versión de la conocida calculadora de programación HP 16c, que llega 44 años después de la original como una edición de coleccionista e incluye un procesador 100 veces más rápido, así como la capacidad de guardar y cargar programas.

La HP 16c se lanzó originalmente en el año 1982 como una calculadora pensada para programadores, que servía como herramienta para codificar y depurar código. Así, con el paso de los años, se convirtió en un dispositivo icónico para los programadores, hasta la llegada de nuevas tecnologías.

Ahora, la HP 16c regresa en una edición especial para coleccionistas de la mano de Moravia Education, que ha rediseñado la calculadora para adaptarla a las necesidades de la actualidad introduciendo mejoras pensadas en los usuarios modernos.

Concretamente, la nueva versión mantendrá un diseño similar al clásico, así como la misma interfaz intuitiva y las funcionalidades avanzadas. Sin embargo, llegará con un rendimiento más rápido y una mayor capacidad de programación.

Esto se debe a que, según afirma la compañía en su web, la HP 16c es hasta 100 veces más rápida gracias a su nuevo procesador integrado más potente. Igualmente, este nuevo modelo también permite a los usuarios cambiar entre bases numéricas (ya sean HEX, DEC, OCT, BIN) y realizar operaciones bit a bit, pruebas lógicas y aritmética con tamaños de palabra personalizables de hasta 64 bits.

En cuanto a programación y rendimiento, la nueva calculadora permite programar secuencias de pulsaciones de teclas con ramificación condicional, etiquetas e indicadores. Asimismo, la memoria del programa se ha ampliado y admite hasta 203 bytes. Esto se traduce en que ofrece 99 registros de datos para diversas aplicaciones.

Finalmente, la compañía ha subrayado que el nuevo modelo incluye una función de guardar y también para cargar programas, lo que amplía las posibilidades de los programadores con respecto a la primera versión.

Con todo, la nueva HP 16c se ha puesto a disposición de los usuarios como edición limitada por 129,95 dólares (alrededor de 114,59 euros al cambio) y solo se fabricarán 10.000 unidades a nivel global. “Es una auténtica pieza de colección para los fanáticos de HP y los profesionales técnicos”, ha concluido Moravia Education.