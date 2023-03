¿Quién no ha pasado un susto cuando de repente el móvil o el computador deja de funcionar correctamente? Ambos dispositivos se han convertido en elementos tan esenciales del día a día que un fallo menor puede dificultar las tareas.

Una de esas situaciones de las que nadie está exento es que la pantalla del ordenador empiece a parpadear o directamente se apague. Le explicamos cómo solucionar este problema.

En Windows

Compruebe el Administrador de tareas

De acuerdo con Microsoft, el parpadeo de pantalla en Windows 10 y 11 suele deberse a un problema de controlador de pantalla o a una aplicación incompatible. En este sentido, lo primero es abrir el Administrador de tareas para descubrirlo.

Hay tres opciones para abrirlo: Presione Ctrl + Alt + Eliminar, Ctrl + Alt + Supr o Ctrl + Mayús + Esc.

”Si el Administrador de tareas parpadea junto con todo lo demás de la pantalla, es probable que un controlador de pantalla sea la causa del problema. En este escenario, consulte la sección Arreglar el controlador de pantalla”, dice la empresa.

Arregle el controlador de pantalla

Los escenarios son los siguientes: deberá revertir las actualizaciones del controlador, actualizar o desinstalarlo.

De cualquier modo los pasos son los siguientes:

En el cuadro de búsqueda de la barra de tareas escriba ‘Administrador de dispositivos’. Seleccione la flecha para expandir ‘Adaptadores de pantalla’. Haga clic con el botón derecho en el adaptador y luego seleccione ‘Propiedades/Actualizar’ o ‘Desinstalar’, según sea el caso. Para revertir debe picar la pestaña ‘Controlador’, luego ‘Revertir’ al controlador anterior.

*“Si la opción Revertir controlador no estuviera disponible, significa que en ese caso Windows no tiene un controlador anterior al que revertir y no se podrá completar este proceso”, aclaran.

Aplicación incompatible

Para actualizar una aplicación debe ir a la Microsoft Store o al sitio del fabricante para buscar actualizaciones.

Ahora, si ni siquiera así se soluciona el problema significa que no es compatible con Windows, por lo que lo ideal es desinstalarla. Así:

Seleccione el botón> Configuración > aplicaciones > aplicaciones y características. Busque la aplicación que desea desinstalar. Si le pide confirmar la elección, seleccione ‘Sí’. Una vez hecho lo anterior puede reiniciar el dispositivo.

GDA / Margarita Contreras Delgado / El Tiempo / Colombia