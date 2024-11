Debo admitir que siempre he tenido ideas encontradas con las llamadas ‘gaming laptops’. Si bien considero altísima la conveniencia de un aparato que me permita jugar videojuegos dónde y cuándo quiera, en mi experiencia las concesiones que tienes que otorgar para esto suelen ser también elevadas, sea en cuestión de la potencia del equipo o un cuantioso costo. Es por eso que cuando ofrecieron a El Comercio la oportunidad de reseñar la Omen Transcend 14, la nueva oferta de HP en el mercado ‘gamer’, salté a la oportunidad con la intención de aprender si mis prejuicios era correctos o si el tiempo había logrado hacerlos desaparecer. Aquí mis impresiones.

Pero antes que nada, aquí las especificaciones del equipo que proporcionaron.

Modelo HP Omen Transcend 14 Pantalla Pantalla OLED, UWVA, 2,8 K (2880 x 1800) Dimensiones 31,3 x 23,35 x 1,69 cm (frontal); 31,3 x 23,35 x 1,79 (posterior) Peso 1,63 kg CPU Intel Core Ultra 7 155H GPU Nvidia GeForce RTX 4060 para laptop (8GB) RAM 16 GB Almacenamiento 1 TB SSD Cámara Web 1080p FHD Conectividad Tarjeta inalámbrica Intel Wi-Fi 7

Bluetooth 5.4 Puertos 1 Thunderbolt 4 con USB Tipo C

1 USB Tipo C

2 USB Tipo A

1 HDMI 2.1

Combo de auriculares/micrófono Batería 71 Wh Precio S/. 10.199 (en oferta por S/.8.499)

Cabe mencionar que la Omen Transcend 14 también viene en diferentes configuraciones, como con un procesador Intel Core Ultra 9 185 H (en vez de la Intel Core Ultra 7 155H) que nos prestaron. Otro de los modificables son las tarjetas de video, que puede ser la menos poderosa GeForce RTX 4050 y la más potente 4070, así como extender la memoria RAM de 16 a 32 GB o el almacenamiento SSD de 512 GB a 1 o 2 terabytes.

Diseño

La primera impresión de la laptop es que se trata de un aparato compacto y sólido, efecto que se ve incrementado por su armazón metálico. En total, la computadora mide 31,3 x 23,35 x 1,79 cm y tiene un peso de 1,63 kg, lo que la hace fácil para transportar en una maleta o mochila. A diferencia de otras computadoras, el exterior de la Omen Transcend 14 carece de brillos y gollerías, manteniéndose de un elegante negro donde la única decoración que destaca es el nombre de la marca en relieve.

El exterior de la HP Omen Transcend 14 tiene un exterior sobrio y elegante. / Juan Luis Del Campo

Esta impresión de sobriedad dura solo hasta que levantas la tapa del dispositivo, donde lo primero que resalta es su teclado iluminado por luces LED multicolores, un espectáculo que paulatinamente cambia de tonalidad con el paso del tiempo y que anuncia que, de acuerdo a la costumbre de los últimos años de hacer luminosos a todos los componentes de una PC, nos encontramos frente a una computadora ‘gamer’.

Teclado y touchpad

Y hablando del teclado, este se presenta como cómodo y con teclas agradables al tacto. Destaca particularmente que HP ha traído la computadora con la configuración del teclado de español latinoamericano, ventaja que supera su único defecto de tener las teclas direccionales (en la esquina inferior derecha) compactadas en el espacio de tres botones, un pecado tristemente cada vez más común en las computadoras portátiles.

En cuanto al touchpad, este es amplio y cómodo de usar, aunque sin más cuestiones que destacar. Ciertamente funciona eficientemente para tareas cotidianas, pero resulta insuficiente - por su misma naturaleza - para el supuesto propósito final de esta máquina de jugar videojuegos, fuera quizás de títulos de aventura al estilo de “Monkey Island” o novelas visuales. Para casi todo lo demás, será necesario conseguir un ratón o un mando.

El teclado iluminado de la HP Omen Transcend 14 delata su naturaleza como una laptop 'gamer'.

Puertos

HP ha sido generoso con el número de puertos del Omen Transcend 14, dotándolo de un puerto Thunderbolt 4 con USB Tipo C que sirve como suministro de energía. Adicionalmente, la laptop cuenta con tres puertos USB adicionales (uno Tipo C y dos Tipo A), un número que permitirá cómodamente el conectar los periféricos necesarios para jugar como los antes mencionados ratón y mando.

Adicionalmente, la computadora también cuenta con un conector para auriculares y micrófonos, particularmente necesario para juegos en equipo, así como una entrada HDMI 2.1, por si quieres conectar la laptop a un televisor o monitor.

Finalmente es relevante mencionar que esta laptop es compatible con Wi-Fi 7, el último protocolo para las conexiones sin cable, habilitado para velocidades inalámbricas de hasta 46 GB por segundo, algo importante con la creciente popularidad de los videojuegos en la nube. Debo señalar que si bien no sabemos cuándo esta tecnología se encuentre difundida en nuestro país, el Wi-Fi 7 es retrocompatible con sus anteriores versiones y nunca siempre es algo que sopesar al comprar un dispositivo electrónico el hecho de si este está preparado para futuras tecnologías.

Cámara web y micrófono

El Omen Transcend 14 cuenta con una cámara de 1080p que funciona, pero no impresiona, con la imagen algo difusa incluso en situaciones de luz óptimas. El micrófono tampoco tiene mucho que destacar, aunque permite una comunicación clara y logra filtrar algunos sonidos molestos. Con lo que quiero decir es que si bien lo disponible en la máquina es más que suficiente para encuentros en Zoom, no esperes que sea una configuración ideal si lo que te enfocas son actividades como el streaming.

Si vale mencionar algo del webcam es que cuenta con una cámara infrarroja que facilita el funcionamiento de medidas de seguridad de reconocimiento facial como Hello Windows incluso en habitaciones oscuras.

Pantalla y sonido

Podrías tener la laptop más potente de todo el mundo, pero su disfrute quedará limitado por lo que te puede mostrar, por lo que el monitor se convierte en uno de los componentes más importantes de cualquier máquina ‘gamer’. Felizmente en este aspecto el Omen Transcend 14 no decepciona con una hermosa pantalla OLED HDR de 2.8K, una tecnología que ya conocemos presenta los colores de una manera más vívida y realista. A esto se le adiciona su capacidad de refresco de 120Hz, lo que permitirá que los videojuegos se ven de una manera fluida, siempre y cuando tu máquina pueda correr el título.

La pantalla OLED brinda imágenes vivas y brillantes, per sufre de un problema de reflejos.

Una queja sobre la pantalla es su aparente falta de tecnologías anti reflejo, al menos una que funcionara. Y es que incluso en las configuraciones más óptimas de brillo y falta de luz externa me costó encontrar un ángulo en el que no me viera reflejado parcialmente en la pantalla, una propiedad que solo deleitaría a Narciso.

El monitor está acompañado por un sistema de sonido perfectamente adecuado, que sufre mayoritariamente con los sonidos más altos y más bajos.

Batería

La Omen Transcend 14 cuenta con una batería de 71 Wh que en nuestras pruebas utilizando el dispositivo para jugar o ver películas proporcionó entre 5 y 6 horas de autonomía, una cifra promedio en cuestión a laptops pero algo decepcionante tomando en cuenta que uno de los principales atractivos del dispositivo es su portabilidad.

Aunque en defensa de la laptop, este tiempo de vida puede ser extendido utilizando el modo de Ahorro de energía de manera preventiva y el mismo cuenta con una funcionalidad de recarga rápida que completa el 50% de su capacidad en aproximadamente 30 minutos.

Desempeño

Aquí entramos a la ‘carnecita’ del asunto, el desempeño de la Omen Transcend 14. Antes que nada, debo remarcar nuevamente que la máquina a la que tuvimos acceso fue la que tenía un procesador de Intel Core Ultra 7 155H y una tarjeta de video GeForce RTX 4060 para laptop de 8 GB, por lo que lo experimentado puede variar de acuerdo a los modelos.

Con este anuncio de servicio público atrás, puedo decir que la Omen Transcend 14 funciona como un sueño en juegos de tres años atrás o más como “The Witcher 3″, “The Elder Scrolls Skyrim” y “Rise of the Tomb Raider”, mientras que títulos más modernos le empiezan a dar problemas.

Curiosamente, de los tres juegos modernos que prové, “Helldivers 2″ (2023) y “Call of Duty: Black Ops 6″ (2024) tuvieron los mejores resultados, logrando oscilar entre los 30 FPS (Helldivers 2) y 40-35 FPS (CoD) en sus configuraciones gráficas “Balanceadas/Media”, con algunas caídas a los 15 fps en escenas de alta acción, algo que ciertamente está lejos de lo ideal.

La Omen Transcend 14 logra correr juegos modernos como el recientemente lanzado "Call of Duty: Black Ops 6".

Mientras tanto, en configuraciones básicas aumentaron en algo la generación de cuadros por segundo, elevándose a 35 FPS (Helldivers 2) y hasta 54 con “Black Ops 6″, aunque nuevamente bajando en situaciones visualmente más cargadas.

Extrañamente, el juego que me dió más problemas fue “Diablo IV” (2023), ya que a pesar de prometedores métricas como 80 FPS en la configuración gráfica Alta, su desempeño se desplomó una cifra en circunstancias donde enfrentas a hordas de enemigos, qué aquellos que están familiarizado con la franquicia sabrán que es el 90% de la experiencia.

Al final fue un problema que no pude resolver bajando los gráficos y utilizando el Omen Gaming Hub - un programa para optimizar los juegos -, por lo que me rendí y consideré que el título era injugable por el momento. “Diablo IV” también reveló otro problema, y es que durante su funcionamiento noté que la temperatura del CPU subió hasta 70ºC, niveles que si bien no son catastróficos, hicieron que la parte central inferior de la laptop se sintiera incómodamente caliente.

Vale destacar que la Omen Transcend 14 no solo sirve para el entretenimiento y los mismos atributos que la hacen destacable para los videojuegos también permiten realizar tareas que requieren de procesamiento como la edición de video, animación y programación.

Conclusión

La Omen Transcend 14 me dejó con sentimientos encontrados. Si bien disfruté enormemente mi tiempo con ella, su costo de S/.8.499 es de todos modos considerable para muchas personas. Pero, para quienes puedan pagarlo encontrarán un dispositivo que se pinta como un ideal acompañante para viajes no solo como centro de entretenimiento, sino como una competente y versátil herramienta para trabajar.