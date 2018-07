MateBook X Pro, el renacimiento de las Ultrabooks | ANÁLISIS

Cuando la atención principal del usuario está dirigida hacia los dispositivos móviles, llega al mercado local la nueva propuesta de Huawei en el segmento cada vez más de nicho de las laptops o computadoras portátiles: la MateBook X Pro. Hoy es el mejor ejemplo de lo que hace siete años se propuso como lo que debería ser una Ultrabook: un dispositivo ligero, de gran diseño, muy potente y con autonomía suficiente. A continuación, comparto con ustedes mi experiencia luego de una semana y media de uso de esta computadora.





DISEÑO

Hay que poner las cosas en claro: en cuanto al diseño la MateBook X Pro tiene ciertas reminiscencias de las conocidas laptops de Apple. Pero todo queda ahí, como una inspiración. Huawei ha utilizado de manera impresionante el metal como material principal en esta máquina, con una terminación muy lisa, esquinas redondeadas y solo con el logo de la marca en relieve con acabado reflejante. El diseño de esta computadora portátil de Huawei es minimalista, pero sumamente atractivo.

Aquí les dejo algunas tomas de la #MateBookXPro de @HuaweiMobilePe. Ligera, dos entradas USB tipo C y una tipo A (estándar) y jack 3,5 mm. Botón de inicio con lector de huellas. Webcam retráctil en el teclado. #Testing pic.twitter.com/ikhpRaJL4y — Bruno Ortiz B. (Blogdenotas) (@blogdenotas) 7 de julio de 2018



DIMENSIONES

La MateBook X Pro de Huawei tiene 304 mm de ancho; 217 mm de alto; 14,6 mm de grosor; y pesa unos 1,33 kilos. Es una laptop fácil de llevar en una mochila o morral; o incluso se puede llevar en la mano sin complicaciones, debido a su forma y peso.



PANTALLA

La pantalla de la MateBook X Pro de Huawei es de13,9 pulgadas. Ocupa el 91% del área; tiene una resolución 3.000 x 2.000; con 260 píxeles por pulgadas; ángulo de visión de 178 grados; y contraste de 1.500:1. En esta propuesta este detalle es muy importante: no apuesta por la pantalla ancha o Widescreen. La relación que usa es la 3:2, que la hace ligeramente rectangular. Esto facilita mucho el trabajo, pues hay mucho más espacio vertical para la creación y revisión de documentos, para la navegación, para la visualización de imágenes, etc.

La MateBook X Pro de Huawei trae unos bordes de pantalla reducidos, que dan la sensación de inmersión. Sin dudas, uno de los atractivos de esta laptop. (Foto: Bruno Ortiz)



Aunque esta laptop tiene bordes en la zona de la pantalla, estos son muy delgados. Si a esto le sumamos el gran brillo del equipo (450 nits), estos bordes desaparecen a la vista, brindando un efecto inmersivo muy interesante. Lo que no me agradó tanto es que la calibración automática del brillo de la pantalla a veces no era la más adecuada para el ambiente en el que me encontraba ni para mi gusto.





Otro detalle más: la pantalla es táctil o touchscreen, con 10 puntos de multitoque y revestimiento antihuellas digitales. En realidad no es un verdadero plus, ya que no se trata de una 2 en 1, sin embargo puede aliviar algunas situaciones en donde es más sencillo presionar, tocar o pellizcar la pantalla, en lugar de manipular el teclado.



TECLADO

Esta laptop trae una función que, para mí, es sumamente importante: la retroiluminación. Pero eso no es todo. En líneas generales, su uso es muy cómodo pues solo requiere hacer la presión justa (que podría considerarse hasta “natural”) para activar cualquier tecla. Esto se debe a que el recorrido entre la tecla y el fondo de la laptop es de solo 1,2 mm. Aunque la Matebook X Pro que estuve probando traía la versión estadounidense del teclado (lo cual cambia la ubicación de las teclas si se usa en español), no ofrece mayor problema.



Esta laptop de Huawei trae un trackpad amplio, que permite realizar los distintos gestos distintivos para utilizar de manera más rápida las diferentes funciones del Windows 10. No obstante, si no estás acostumbrado a utilizar el trackpad te tomará algunos días acostumbrarte, sobre todo a saber cuáles son las zonas correspondientes al clic derecho e izquierdo, y a adoptar los gestos básicos en el equipo.

El TrackPad de la MateBook X Pro de Huawei es lo suficientemente amplio para realizar todos los gestos para ahorrar tiempo mientras se trabaja en el entorno Windows 10. (Foto: Bruno Ortiz)



Y me olvidaba. Al extremo superior derecho de la zona del teclado está el botón de encendido y apagado. Este tiene la particularidad de ser, además, un lector de huellas que sirve como una capa adicional de seguridad para controlar el acceso no autorizado a la laptop.

La MateBook X Pro de Huawei tiene incorporado en su botón de encendido y apagado un lector de huellas. Así esta laptop cuenta con una capa más de seguridad. (Foto: Bruno Ortiz)



CONECTIVIDAD

La MateBook X Pro de Huawei es una Ultrabook y eso quiere decir que su disponibilidad de espacios para conectar dispositivos es limitada, ya que su propuesta va hacia trabajar la mayoría de veces con servicios y herramientas en la nube.



Pese a que el espacio no ayuda mucho, esta laptop cuenta con cuatro conexiones que la hacen muy interesantes. Hacia el lado izquierdo tiene un conector para auriculares tipo Jack de 3,5 mm; y dos conectores USB tipo-C, uno para la carga rápida y el otro compatible con la tecnología de transmisión de datos Thunderbolt 3.

La MateBook X Pro de Huawei trae dos puertos USB tipo C, uno de ellos con la tecnología Thunderbolt. (Foto: Bruno Ortiz)



En el lado derecho se encuentra un conector USB-A estándar, con lo cual muchos de los dispositivos y accesorios con los que ya cuentas (mouses, discos duros externos, lectoras de discos, etc.) aún los podrás seguir usando.

La Matebook X Pro de Huawei trae también un puerto USB-A estándar, para que puedas seguir conectando tus periféricos a la laptop. (Foto: Bruno Ortiz)



DESEMPEÑO

Este es quizás el aspecto menos vistoso, pero el más destacado de la nueva MateBook X Pro de Huawei. Pero primero, te cuento cuál es la configuración de la máquina que tuve a prueba. Contaba con un procesador Intel Core i7 de octava generación (los equipos que se venderán en el Perú en la primera etapa serán Core i5), 16 GB de memoria RAM, 512 GB de almacenamiento interno y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce MX 150, que se suma al Intel UHD Graphics 620.



Como les comentaba, el desempeño fue sobresaliente en esta semana y media usándola como computadora principal. Encendido con rápido levantamiento del sistema operativo; va ligero en la multitarea. En juegos con alguna exigencia gráfica corre sin problemas, y en programas que exigen al máximo a la laptop no se queda atrás. El software de edición de fotos y de videos de Adobe se desempeña con mucha fluidez. Interesante desempeño para una laptop con Windows.





CÁMARA

Es en este apartado en donde se puede encontrar uno de los pocos puntos en contra de la MateBook X Pro. Su cámara es de 1 megapíxel, lo cual suele ser normal entre este tipo de aparatos que vienen dentro de una laptop. Sin embargo, su principal problema es la ubicación.



La disposición de la laptop MateBook X Pro de Huawei -como un elemento dentro del teclado- no ha sido de las mejores decisiones en este equipo. (Foto: Bruno Ortiz)



Como los bordes de la pantalla son mínimos, no quedaba lugar para colocar la cámara donde tradicionalmente suele ir. Entones, los amigos de Huawei apostaron por colocarla a manera de dispositivo retráctil, como una tecla más del teclado.



¿Cuáles son los problemas con esa ubicación? Dejando de lado que el contrapicado no es un ángulo favorable, pues centra la atención en la parte baja del rostro (básicamente, la zona de la papada), si quieres seguir trabajando mientras la cámara está encendida es probable que un primer plano de tus dedos interrumpa la toma.



AUTONOMÍA

Si la duración de la batería es un tema importante para los smartphones, en cuanto a las laptops es mucho más sensible. En este caso, la MateBook X Pro trae una batería de polímero de litio de 57,4 W, que brinda una autonomía de alrededor de ocho horas de uso. Lo interesante es que no utiliza el clásico cargador de laptop. En su lugar usa un cable USB tipo C que se conecta a un adaptador de pared de 65 W, compatible con los dispositivos con protocolo de carga rápida.





Un dato importante es que al usar el puerto USB tipo C, si te quedas sin batería puedes usar un cargador portátil para darle energía adicional a tu MateBook X Pro.



COMPARTIR Y AUDIO

Gracias a Huawei Share es mucho más sencillo compartir archivos entre dispositivos móviles de alta gama (la nueva línea P20 por ejemplo) con al MateBook X Pro.



En cuanto al audio, viene con el sistema de sonido Dolby Atmos que aprovecha el sistema de cuatro parlantes que se ubican a los lados del teclado. Esto hace que la experiencia de audio en la laptop mejore mucho.

Los parlantes de la MateBook X Pro de Huawei están colocados a los lados del teclado. (Foto: Bruno Ortiz)



CONCLUSIÓN

La nueva laptop MateBook X Pro de Huawei es una computadora de alta gama, que ofrece un excelente desempeño dentro de un diseño muy atractivo. Quienes buscan laptops de alta gama ya no tienen una sola marca para elegir, sino que pueden optar por la propuesta china y obtener los mismos resultados.

​