Sony presentó el SRS-NB10, un sistema de audio personal que llama la atención por el curioso diseño del dispositivo inalámbrico, que reposa en el cuello del usuario. Este parlante Bluetooth de uso personal, conocido en la jerga como neckband, permite realizar llamadas, escuchar música y caminar sin inconvenientes como cualquier otro auricular inalámbrico.

Similar a propuestas como las que tuvo en su momento Samsung con el modelo Level U, en este caso el SRS-NB10 posee un sistema de sonido direccional y no utiliza auriculares que se insertan en el canal auditivo. Por este particular diseño, Sony asegura que esta característica lo convierte en el accesorio ideal para el trabajo remoto hogareño, ya que no aíslan a la persona de su entorno.

El SRS-NB10 es un neckband, como se conocen a los sistemas de audio que reposan en el cuello, y Sony asegura que es la solución ideal para las personas que trabajan de forma remota desde sus casas. (Imagen: Sony)

El SRS-NB10 es un parlante portátil certificado bajo la norma IPX4, a prueba de salpicaduras, y su diseño abierto cuenta con parlantes u micrófonos direccionales, de forma tal que reducen la realimentación y el eco y ofrecen una experiencia óptima en las videollamadas, con una voz clara y nítida. A su vez, el neckband de Sony posee controles de reproducción, volumen y apagado de micrófono.

MIRA: Chile será el primer país de la región en probar el internet satelital de Elon Musk

A su vez, el SRS-NB10 cuenta con una autonomía de hasta 20 horas de uso, y como cuenta con un puerto de carga USB, el dispositivo admite una carga rápida de 10 minutos que ofrece una hora adicional de uso. Con conexión inalámbrica, el parlante personal de Sony permite una conexión simultánea a dos dispositivos, de forma tal que se puede utilizar con un televisor y un teléfono al mismo tiempo si ambos cuentan con la función Bluetooth incorporada, para no molestar al resto de los integrantes de la casa.

Disponible en gris y blanco, el neckband SRS-NB10 de Sony saldrá a la venta en setiembre en Europa a un precio de 150 euros.

La Nación / Argentina / GDA.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

¿Cuánto tardaría descargar una película de en HD de 6GB con 6G? Descúbrelo en este video.

TE PUEDE INTERESAR

Síguenos en Twitter...