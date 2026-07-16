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Resumen

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El empaque de los Sony WF-1000XM6 mantiene el enfoque sostenible de la marca, con materiales de papel y un diseño compacto. (Foto: Christian Mestanza)
El empaque de los Sony WF-1000XM6 mantiene el enfoque sostenible de la marca, con materiales de papel y un diseño compacto. (Foto: Christian Mestanza)
Por Christian Mestanza Arquiñigo

Hay audífonos para escuchar música y otros para disfrutarla. Los WF-1000XM6 de Sony pertenecen a esta última categoría y son, en mi experiencia, el modelo True Wireless (TWS) con la mejor cancelación de ruido que he probado. No obstante, no son para todos. Por su precio, están dirigidos a un segmento que valora mucho la calidad y está dispuesto a pagar más por pequeños detalles que, en conjunto, elevan la experiencia auditiva.

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