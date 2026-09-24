Meta da un nuevo paso en la evolución de la realidad virtual con sus nuevas Meta VR Glasses, unas gafas que integran tecnología inmersiva en un formato mucho más ligero y abierto que los visores tradicionales, con pantalla 5K, sonido espacial y control mediante voz, mirada y gestos, diseñadas para convertir cualquier entorno en un espacio de entretenimiento, trabajo o juego.

La compañía ha dado a conocer su nuevo dispositivo en el marco de su evento de presentación anual Meta Connect 2026, al que ha definido como el más avanzado hasta la fecha, con capacidades para ofrecer una experiencia de cine a nivel visual, junto con un espacio de trabajo y una experiencia de consola, en cualquier entorno.

Este dispositivo destaca por ofrecer tecnología de realidad virtual en un diseño de tipo gafas, que no llevan correas y llevan los laterales abiertos permitiendo ver el exterior, a diferencia de los visores VR actuales de la compañía Meta Quest 3, siendo además cinco veces más ligeras.

Esto se debe a que, como ha explicado Meta en un comunicado, están diseñadas con un sistema de dos partes. Por un lado las gafas, construidas con aleación de magnesio para proporcionar rigidez y resistencia, que gestionan los sensores y la pantalla. Estos sensores incluyen una cámara de visión panorámica, con lo que permiten estar al tanto de lo que ocurre alrededor mientras se usan las gafas.

Por otro lado, el módulo conectado mediante un cable óptico, que gestiona el procesamiento, la batería y el almacenamiento, y que puede engancharse en un bolsillo o bolso.

Para visualizar el contenido, las Meta VR equipan una pantalla infinita 5K basada en paneles micro-OLED con 37 píxeles por grado, como resultado, ofrece contenido con una alta claridad y detalle, según ha afirmado la tecnológica. Esto se debe a un uso de lentes ultracompactas delgadas, diseñadas específicamente para este dispositivo.

También incluyen compatibilidad con Dolby Vision, por lo que garantiza escenas con contrastes nítidos y detalles realistas. En cuanto al audio, también es compatible con Dolby Atmos, con altavoces espaciales inmersivos integrados directamente en la montura.

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Para su uso, Meta ha incorporado su agente Meta AI directamente en el sistema operativo, por lo que los usuarios pueden manejar el dispositivo tanto hablando como utilizando sus ojos y gestos naturales con las manos. Esto permitirá abrir aplicaciones, ajustar el espacio de trabajo o dar al play para reproducir una película. Todo ello, sin necesidad de controladores.

Esta experiencia está impulsada por la potencia del procesador Snapdragon Reality Elite de Qualcomm, con lo que Meta asegura tiempos de carga rápidos y una alta eficiencia. Por su parte, la batería integrada en el módulo proporciona hasta tres horas de reproducción continua de vídeo en alta resolución y admite una carga rápida de 45 W.

Posibilidades de uso con las Meta VR Glasses

En cuanto a sus opciones de uso, Meta ha recalcado las funciones de visualización de contenido. Concretamente, por poder visualizar películas y videos en alta calidad al ser el primer dispositivo de realidad virtual con certificación IMAX Enhanced.

Así, estarán disponibles para su uso con plataformas como Prime Video, YouTube, Cruncyroll, Disney+ o HBO Max y Paramount+, estas dos últimas ofrecerán sus catálogos de contenido en 3D. Los usuarios también podrán ver deporte con las aplicaciones como la NBA, MLB y ESPN.

Otro de los usos que ha resaltado Meta es la posibilidad de utilizar las gafas como una pantalla gigante para llevar el espacio de trabajo a cualquier entorno. Esto se debe a que permite convertir cualquier mesa o escritorio en un teclado y panel táctil, para ejecutar tareas de trabajo sin necesidad de ningún dispositivo adicional.

No obstante, también permite conectar las gafas Meta VR a ordenadores Mac o PC Windows de forma inalámbrica o mediante USB-C para llevar el escritorio de estos dispositivos a la realidad virtual.

Este nuevo dispositivo también está pensado para los videojuegos, con más de 75 títulos disponibles desde su lanzamiento. Cabe destacar que los usuarios podrán jugar utilizando los gestos de sus manos y los controladores Touch Plus. Asimismo, dispondrán de compatibilidad con Xbox Cloud Gaming para transmitir juegos directamente en las gafas y jugar con el mando mediante Bluetooth.

Meta ha señalado que también cuentan con su nueva tecnología de hologramas para las videollamadas, que ofrece una versión digital fotorrealista del usuario, incluyendo sus expresiones en tiempo real. De esta forma, si otras personas se unen a la llamada desde un teléfono móvil o un ordenador, también verán el holograma en su pantalla. Esta función está disponible en cualquier aplicación de mensajería, ya sea WhatsApp o Zoom.

Con todo, las nuevas Meta VR Glasses estarán disponibles para los usuarios en la primavera del próximo año 2027, por 1.299,99 dólares (alrededor de 1.141 euros al cambio).