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Resumen

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Meta VR Glasses estarán disponibles para ver contenido de plataformas como Prime Video, YouTube, Cruncyroll o Disney+.
Meta VR Glasses estarán disponibles para ver contenido de plataformas como Prime Video, YouTube, Cruncyroll o Disney+.
/ META
Por Agencia Europa Press

Meta da un nuevo paso en la evolución de la realidad virtual con sus nuevas Meta VR Glasses, unas gafas que integran tecnología inmersiva en un formato mucho más ligero y abierto que los visores tradicionales, con pantalla 5K, sonido espacial y control mediante voz, mirada y gestos, diseñadas para convertir cualquier entorno en un espacio de entretenimiento, trabajo o juego.

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