Samsung ha anunciado el lanzamiento de la aplicación Hearapy para evitar los mareos durante los viajes a través de la reproducción de unas frecuencias de audio específicas que ayudan a aliviar náuseas o vertigos.

Según la compañía, “casi un tercio de la población mundial sufre mareo por movimiento: experimenta vértigo, náuseas y sudoración durante los viajes”, y para mejroar la experiencia de los usuarios, ha lanzado la aplicación Hearapy.

Su desarrollo se ha apoyado en una investigación de la Universidad de Nagoya en Japón, en la que se analizaron qué tonos estimulaban con mayor eficacia el sistema vestibular. El resultado del estudio reveló que un tono de 100 Hz a un volumen de 80 a 85 dB durante 60 segundos puede mejorar el equilibrio.

La compañía tecnológica presentó Hearapy enfocada a sus auriculares de gama alta más recientes, Samsung Galaxy Buds4 Pro, que se caracterizan por incorporar un ‘woofer’ más amplio junto con una cancelación activa de ruido (ANC) mejorada y un ecualizador adaptativo (EQ) avanzado de última generación.

De esta forma, los Galaxy Buds4 Pro ofrecen un sonido nítido y potente a 100 Hz gracias a su superficie oscilante optimizada y un borde del altavoz minimizado. Además, su temporizador integrado garantiza una duración precisa de 60 segundos, mientras que el ajuste de volumen lo configura a 85 dB.

La exposición a este tono grave, sin música ni otros ruidos que interfieran con él, en los dos oídos evita los mareos, y su efecto puede mantenerse durante dos horas, como ha señalado la compañía en su web.

“Su esencia reside en una onda sinusoidal de graves nítida de 100 Hz que se reproduce a través de los Galaxy Buds4 Pro. Esto estimula el sistema de equilibrio del oído interno, lo que permite un mejor procesamiento de los movimientos”, ha explicado el vicepresidente de marketing de Samsung Electronics GmbH, Mario Winter.

No obstante, el portal especializado 9to5Google ha probado la aplicación Hearapy, disponible en la Play Store de Google de manera gratuita, en unos auriculares Jabra Elite Gen 2, que alcanzan frecuencias de hasta 20 Hz.

Durante la prueba, calificada como “desconcertante”, se escuchó un tono grave y potente durante unos segundos hasta que apareció un zumbido. Aunque no se haya podido comprobar el resultado, la prueba sirvió para demostrar que la aplicación se puede usar con dispositivos que no son del ecosistema de Samsung.