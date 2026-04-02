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Aplicación Hearapy de Samsung.
Aplicación Hearapy de Samsung.
/ SAMSUNG.
Por Agencia Europa Press

Samsung ha anunciado el lanzamiento de la aplicación Hearapy para evitar los mareos durante los viajes a través de la reproducción de unas frecuencias de audio específicas que ayudan a aliviar náuseas o vertigos.

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