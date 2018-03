Smartphones: evaluamos el GamePad de Motorola

Motorola lanzó en el 2016 una arriesgada propuesta: un smartphone modular, al que el usuario podría “moldear” según su necesidad. Así, por ejemplo, si quería mejorar la cámara solo debía adicionarle el módulo adecuado.





Los mods, que aparecieron junto con la familia de smartphones Moto Z Play, son compatibles para el Moto Z2 Play que apareció el año pasado. Una de las novedades era el GamePad, un mod para jugar con el móvil. El Comercio lo probó por varios días y a continuación te contamos si vale la pena conseguirlo.



​En el diseño, el GamePad es muy interesante, pero tiene varios puntos a favor y varios otros en contra. Este mod mide 226 mm x 75,9 mm x 24,4 mm, pesa 140 gramos, tiene luces LED rojas que se responden a los botones del control. Tiene una entrada 3,5 mm para audífonos, conector USB tipo C para carga y el conector Moto Mods para unirse con el smartphone. Su batería es de 1.035 mAh.



En cuanto al desempeño, hay varios puntos positivos. El diseño es ergonómico. Hace cómodo el juego con el smartphone. El símbolo de Legion (la marca ‘gamer’ de Lenovo, casa matriz de Motorola) en la parte posterior le da un toque muy simpático. Los joysticks van bien y con precisión, lo mismo sucede con los botones Y/X/A/B. Otro punto positivo es que el GamePad cuenta con su propia batería integrada, de tal manera que durante su uso no consuma la batería del smartphone. En uso intensivo puede durar poco menos de una jornada. Si se usa de manera incidental, la autonomía puede llegar a varios días. A favor también está el hecho de que unas luces LED rojas, ubicadas en las esquinas superiores del equipo se activan cada vez que se presionan los botones.



Y sí, también hay varios puntos negativos. El primero está referido con las dimensiones del GamePad. Se trata de una estructura rígida. Para transportarlo se requiere un bolso grande, ya que no se puede doblar. Además, hay que considerar que la parte donde están los joysticks se pueden lastimar. Otro de los problemas está en la cercanía entre los botones de las esquinas superiores (esos a los que llamamos L1/R1 y L2/R2). Están muy juntos y resulta un poco complicado usarlos. Los botones de start y pause son minúsculos (por decir lo menos) y, lo que podría considerarse más importante: no todos los juegos para smartphones son compatibles con el GamePad. En muchos juegos en los que se podría aprovechar al máximo este accesorio (tipo Street Fighter, Tekken, etc.) no funcionó. Pero en otro tipo de títulos (juegos más simples, emuladores, etc.) no hubo problemas. Ojo, que este Mod activa un acceso a una tienda con juegos que están preparados para su uso.





En conclusión, el GamePad, el nuevo mod de Motorola para el Moto Z Play y Moto Z2 Play es un accesorio que hará mucho más cómodo jugar con el smartphone, pero se deberán tener en cuenta las limitaciones relacionadas con ese accesorio. Sin embargo, si se es muy aficionado a los videojuegos para el móvil tendrás una muy buena experiencia.