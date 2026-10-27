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El TCL X11L SDQ-Mini LED es el televisor emblema de la marca para este año.
El TCL X11L SDQ-Mini LED es el televisor emblema de la marca para este año.
/ Juan Luis Del Campo
Por Juan Luis Del Campo

En el mundo de los televisores de alta gama el OLED todavía reina, con marcas como LG, Samsung y Sony batallando en el competitivo mercado por la imagen más clara, los colores más vivos y los sonidos más realistas. La marca TCL ha tomado un camino un poco alternativo al apostar por la tecnología Mini LED, que les ha permitido tener resultados comparables a las más costosos televisores a un precio más razonable, estrategia que les ha funcionado en los últimos años para convertirse en uno de los principales competidores en el mercado.

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