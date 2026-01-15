Vivir con mascotas y delegar la limpieza a un robot aspiradora: la promesa (y los límites) del Dreame L10s Ultra Gen 2

A los 20 jamás se me habría ocurrido que, en algún momento de mi vida, disfrutaría tanto ver reviews de aspiradoras. Ser obsesivo con la limpieza y tener tres gatas es una mala combinación. Y uno de mis miedos es hacer una mala compra adquiriendo un equipo con poca potencia, que no absorba bien los pelos o que tenga poca batería. He tenido suerte: mi aspiradora funciona bastante bien. Pero estas últimas semanas he probado la Dreame L10s Ultra Gen 2, un robot limpiador que me ha dejado más que satisfecho.

Dreame es una empresa de limpieza y cuidado personal con recorrido internacional que hace muy poco ha ingresado al mercado nacional con una línea de robots aspiradores, aspiradoras en seco y húmedo, aspiradoras de varilla inalámbrica y soluciones de cuidado personal.

La firma, hay que decirlo, está enfocada en un segmento ‘premium’, por ende, sus unidades no son baratas.Y por eso mismo, sus características son bastante avanzadas, como muestra tenemos su cámara de color RGB para identificar y evitar obstáculos, sensor de alta precisión LiDAR para un cálculo preciso de las distancias, sistema de mopas para trapear, aspirado de alfombras y múltiples modos de limpieza.

Diseño

El Dreame L10s Ultra Gen 2 está fabricado principalmente de plástico de alta calidad, con acabados brillantes y mate. A primera vista parece frágil, pero realmente es sólido. En la parte frontal cuenta con una cámara y, en la posterior, lleva los puertos magnéticos para la carga. En la parte inferior encontramos un cepillo lateral, el recogedor y el rodillo, que se desmontan con facilidad.

La segunda generación del L10s Ultra cuenta con la mopa retráctil desarrollada por Dreame, llamada MopExtend, diseñada para facilitar la limpieza a lo largo de suelos y muebles.

La aspiradora incluye además una estación base, algo voluminosa, que sirve no solo como punto de carga, sino también como repositorio de agua limpia y sucia, además de contenedor donde se almacena la basura. Tanto el robot como la estación se limpian automáticamente hasta por 75 días.

La estación incluye un espacio para almacenar el agua limpia y otro para el agua sucia.

Contenedor donde se guarda la suciedad aspirada y se ubica el cubículo del detergente. El robot se limpia autoáticamente hasta por 75 días, luego hay que hacer una limpieza manual a la base.

Experiencia

La instalación es muy sencilla. Lo primero es ubicar la estación en algún lugar estratégico de la casa. El robot, siempre que necesite recargar batería, cambiar el detergente o cuando finalice la limpieza, regresará allí. Luego, hay que llenar el recipiente de agua limpia y el detergente —que viene incluido con la compra— en su contenedor. Dreame advierte usar solo su detergente, bajo el riesgo de dañar algún componente de la aspiradora.

El siguiente paso es conectar el dispositivo a la red wifi e instalar la aplicación Dreame Home en el celular: está disponible para Android y iOS. La app es muy intuitiva; desde ella es posible manejar la aspiradora incluso si estamos fuera de casa, además de controlar sus variadas funcionalidades.

Antes de limpiar, el robot hará un escaneo por la casa, detectando paredes, muebles o algún otro tipo de obstáculo, de tal manera que genere un plano de la vivienda, que quedará guardado en la aplicación. También es posible añadir más plantas; en tal caso, el procedimiento es el mismo: primero hará un rastreo. No es necesario llevar la estación a los otros niveles de la casa: la aspiradora tomará como base el punto desde el que inicia, al cual regresará una vez concluido el trabajo. Eso sí, si necesita hacer un cambio de agua o se baja la batería, habrá que llevarla manualmente a la estación; el robot aún no baja escaleras.

¿Y qué tal limpia? Inicialmente, debo confesar, tenía mis dudas sobre si el Dreame L10s Ultra Gen 2 iba a poder vencer a los pelos de las gatas, no porque no tenga potencia —al contrario, la aspiradora cuenta con 10 mil pascales de potencia de succión—, sino porque pensé que no haría tan buen trabajo en sitios estrechos, esquinas y bordes. Me equivoqué. Gracias a su cepillo y las mopas, la aspiradora hace un buen trabajo incluso en partes un poco más complicadas de la casa, como alrededor de sillones o mesas. Evidentemente, en rincones donde no quepa, no va a poder limpiar.

Una cámara LiDAR (Light Detection and Ranging) es un sensor que usa pulsos láser para medir distancias y crear mapas 3D detallados de entornos, enviando luz y calculando el tiempo de retorno para obtener coordenadas precisas (X, Y, Z). Se integra en drones, vehículos autónomos, smartphones o robots para mejorar la realidad aumentada, la navegación, la cartografía, la fotografía en baja luz y la inspección de infraestructura, detectando obstáculos y digitalizando la realidad con alta precisión.

Podemos escoger entre distintos modos de limpieza: aspirar, pasar la mopa, aspirar primero y luego pasar la mopa. Además, tenemos cuatro niveles de potencia de succión: silencioso (de bajo consumo), estándar (por defecto), turbo (para los residuos más difíciles) y máximo. También podemos activar el modo rápido para una limpieza corta.

Podemos personalizar o limitar la limpieza. Así, es posible ordenarle que solo limpie una habitación o, por el contrario, restringir algún área para que no entre.

Todas estas funciones se controlan desde la aplicación, desde la cual también podemos ver el porcentaje de carga del equipo o el estado de la estación. Si hace falta cambiar el agua o vaciar el contenedor de basura, se nos notificará. Del mismo modo, si el robot se ha quedado trabado en algún punto de la casa o si la entrada de succión se ha atascado con algo.

Una de las cosas que más me gustó es que el Dreame L10s Ultra Gen 2 llega con 32 niveles de ajuste de agua, permitiendo al usuario elegir el nivel perfecto según su necesidad. Limpiar bordes o girar reduce la descarga de agua para minimizar las manchas, mientras que ajustar el volumen de agua para un secado rápido crea un entorno favorable para las mascotas.

El robot es amigable con las mascotas.

Hablando de mascotas, el robot es muy amigable con ellas: las esquiva cada vez que se cruzan en su camino para evitar accidentes. Y si activamos el modo de cuidado de mascotas para personalizar la limpieza, al agregar muebles para mascotas en la aplicación, la aspiradora identificará y limpiará minuciosamente esas áreas dos veces.

¿Es mejor que una aspiradora tradicional?

Cada modelo, evidentemente, tiene ventajas y desventajas. Los robots aspiradores todavía no pueden limpiar escaleras, un punto en contra; sin embargo, alcanzan bastante bien los lugares más difíciles de la casa. Tampoco pueden limpiar sitios elevados como muebles o cortinas.

Aquí la clara ventaja es delegar la limpieza del hogar mientras nosotros nos dedicamos a otros asuntos o incluso si estamos fuera de casa, así como controlar y personalizar los tipos de limpieza, sin dejar de lado la potencia de succión del dispositivo. A ello se suma la posibilidad de pasar la mopa al piso: aspirado y trapeado incluidos.

Dreame atiende un segmento ‘premium’, por lo que el factor precio no pasa desapercibido. Todas estas funciones inteligentes tienen una repercusión en el costo del equipo. En el portal de Saga Falabella, el modelo se vende, en oferta, a 2.499 soles, siendo su precio regular de 3.499 soles.