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Resumen

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Mark Zuckerberg presentando Muse Charm, una especie de mascota virtual pero basado en inteligencia artificial. Al otro lado, el recordado Tamagotchi de los 90. (Foto: Youtube / AFP)
Mark Zuckerberg presentando Muse Charm, una especie de mascota virtual pero basado en inteligencia artificial. Al otro lado, el recordado Tamagotchi de los 90. (Foto: Youtube / AFP)
Por Daniel Bedoya Ramos

Probablemente, si tienes menos de 30 años, no sepas que a fines del siglo pasado millones de personas en el mundo llevaban a todos lados un pequeño aparato llamado Tamagotchi, una mascota virtual que debías cuidar. Meta acaba de retomar ese concepto en un nuevo producto bajo el nombre de Muse Charm. Y sí, para estar acorde a nuestra época, viene con inteligencia artificial.

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