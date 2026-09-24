Probablemente, si tienes menos de 30 años, no sepas que a fines del siglo pasado millones de personas en el mundo llevaban a todos lados un pequeño aparato llamado Tamagotchi, una mascota virtual que debías cuidar. Meta acaba de retomar ese concepto en un nuevo producto bajo el nombre de Muse Charm. Y sí, para estar acorde a nuestra época, viene con inteligencia artificial.

La presentación se realizó durante el Meta Connect. El CEO de la firma tecnológica, Mark Zuckerberg, mostró el dispositivo que llevaba en su mano.

A diferencia de la antigua mascota virtual que cumple tres décadas, el Muse Charm es un asistente, un agente de inteligencia artificial que puede cumplir diferentes roles y solucionar parte de la vida diaria.

Como asistente, Muse puede acceder a tus documentos, correos electrónicos, puede manejar tu agenda personal, navegar por internet y un gran número de actividades.

“Hemos reunido toda la experiencia de Muse, incluyendo toda la función de voz y avatar en algo que se ajuste a un llavero y que siempre esté disponible para hablar contigo”, dijo Zuckerberg, mientras sostenía en su mano el pequeño dispositivo.

Marl Zuckerberg adelantó que vienen trabajando en un dispositivo que recuerda al Tamagotchi. (Foto: Youtube)

Para la firma, es un gran esfuerzo. Según el CEO de Meta, se ha incluido mucha tecnología. Sin embargo, aún no es un dispositivo terminado. Solo se han producido unos cuantos y esperan presentarlo formalmente en diciembre.

Según informe de El Economista, este pequeño dispositivo tiene una pantalla de solo dos pulgadas, y es táctil. Allí se puede ver un personaje virtual al que se conoce como Muse. Es tu asistente de IA y con él puedes interactuar. Además, el dispositivo tiene conectividad 5G y cuenta con dos cámaras.

Así era el Tamagotchi que causó sensación en los 90. Su éxito fue mundial. (Foto: AFP)

Ahora, para ser honestos, no es una idea original. Ya han habido intentos de asistentes personales como el Rabbit R1. Incluso la firma OpenAI viene desarrollando un dispositivo que reúna varios agentes de IA, sin pantalla y en reemplazo del celular.

Pero el Muse Charm se hacerca más al recordado Tamagotchi, que aun está vigente.

Tamagotchi: una historia que continúa

En los últimos años de los 90 se hizo muy popular el Tamagotchi. Ya sea original o copia, no era raro ver a niños jugando con este pequeño dispositivo que calzaba en una mano. Visto ahora, resulta bastante rudimentario ya que la pantalla solo contaba con gráficos monócromos.

Además… El planeta Tamagotchi ¿Qué es un Tamagotchi? Se trata de seres extraterrestres. Exacto. No son ni perros ni gatos. Cuentan en la página oficial que son seres procedentes del planeta Tamagotchi, un lugar muy alejado de la Tierra. "Son extraños, curiosos y, sobre todo, adorables", se lee en la página. Tenemos varios personajes como Babytchi, Marutchi, Tamatchi, Mimitchi. Hay que recordar que también existían versiones piratas, que copiaban la misma dinámica de mascota virtual.

Pero era divertido. En la pantalla veías nacer a tu mascota desde su incubación y tenías que alimentarlo, darle medicina si se enfermaba y muchas otras actividades. Se cuenta que era tan adictivo que fue prohibido en escuelas por distraer a los estudiantes.

Lo cierto es que apareció el 23 de noviembre de 1996, en Japón. Señala el diario La Nación que su inventora fue Aki Maita, que trabajaba para Bandai. La prueba se realizó en un grupo de adolescentes y, junto a Akihiro Yokoi, se perfeccionón y se lanzó al mercado mundial en 1997. Ya para 1998 era un éxito total.

En tanto, el popular nombre es la combinación de dos palabras: Tamago, que significa huevo en japonés, y Watchi, que es una variación de watch en inglés, y quiere decir reloj.

Pero la historia aún continúa. En 2004 se relanzó el producto y, según se señala en la página oficial, hasta el 2025 se han vendido 100′000.000 de unidades en todo el mundo. El año pasado salió Tamagotchi Paradise, que permite a los jugadores cuidar a Tamagotchi de 4 niveles diferentes, desde el celular.

Es así que la historia de la mascota virtual aun no está cerrada, y sigue siendo retomada ahora con inteligencia artificial. ¿Tendrá el mismo efecto el nuevo Muse Charm?