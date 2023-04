La pandemia del COVID-19 no solo ha cambiado nuestra forma de trabajar, de estudiar y de convivir entre nosotros luego de tres años de angustias. También ha tenido un efecto en cómo cuidamos nuestra salud, lo que ha llevado a muchos peruanos a usar dispositivos conocidos como los wearables.

Se trata de una tecnología hecha para usarse en el cuerpo, ya sea como implantes o como accesorios, que por lo general se ha traducido en relojes, pulseras, lentes, audífonos, y que se pueden conectar a Internet y a otros dispositivos.

¿Y qué tienen de especial estos equipos? Pues, sucede que cada vez asumen más tareas. Lo primero es que permiten monitorear la salud, la actividad física y también pueden ser una forma de asistente personal: los usuarios pueden recibir información o llamadas telefónicas. Pero es en el campo de la medicina donde más se han destacado.

“Cada día la gente cuida más su salud. Los peruanos son cada vez conscientes en el monitoreo, un poco propio, y tiene esta información puesta en su muñeca, puede ayudar a tomar mejores decisiones para su salud. Solo en el 2022 las ventas en ese rubro de Huawei han aumentado en un 50%, lo que nos hace pensar que el interés del público peruano es grande por tener un dispositivo preciso”, indicó Álvaro Zhang, CEO de Huawei CBG Perú.

Huawei es una de las marcas que más ha desarrollado los wearables, que se pueden encontrar en forma de pulseras. En Perú está disponible como Huawei Band 7. (Imagen: consumer.huawei.com)

Ahora, este crecimiento no parece ser parte de una moda momentánea. Zhang nos comenta que Huawei trabaja estos dispositivos desde el 2018, pero la pandemia de COVID-19 que llegó a nuestro país en el 2020 ha tenido un efecto en el público. “Yo creo que la pandemia nos enseña algunas cosas, que cómo podemos cuidar nuestra salud para que podamos quedar más con la familia” , dijo a este Diario. Incluso, Zhang lo aplica en su día a día, usando estos dispositivos, y ahora pone más atención al realizar ejercicios: la pandemia también le cambió la vida.

Entre sus equipos cuenta con el Huawei Watch D, FIT2, Band7, Kids. Pero cada vez hay más fabricantes que trabajan este tipo de dispositivos. Por ejemplo, Samsung y Natural Cycles anunciaron en febrero que el Galaxy Watch5 contaría también con la capacidad de seguimiento del ciclo menstrual, basada en la temperatura.

Samsung también cuenta con funciones de cuidado de salud en sus dispositivos como el Galaxy Watch5. (Foto: news.samsung.com)

Y es que los dispositivos cuentan con una serie de sensores que pueden captar modificaciones en el cuerpo, y trabajan con algoritmos para dar algunos datos sobre el estado de salud. Visto así, los wearables parecen equipos totalmente beneficiosos e inofensivos. Pero en esta vida todo depende del correcto uso, y estos equipos no son ajenos.

Asesoría médica

El doctor Jorge Martinez, médico internista de la Clínica Internacional, contó a este Diario que durante la pandemia se volvieron populares el pulsioxímetro, los medidores de temperatura y otros dispositivos que elevaron sus costos, pero había “personas que se asustaban o se alarmaban mucho por mediciones que no necesariamente eran reales o no necesariamente estaban de acuerdo al momento del paciente”. Es decir, no había una correcta lectura de la información.

Además… ¿Reemplazan a los equipos médicos? La respuesta es no. "No llegan a reemplazar definitivamente, como lo que uno hace en las clínicas, en las unidades en donde se trata de evaluar funciones vitales; pueden ser más que todo debido a que no son tan precisas", indicó el doctor Jorge Martinez. Y es cierto. Álvaro Zhang, representante de Huawei en Perú mencionó que los wearable que trabajan "tienen un margen de error de más/menos 2% contra un dispositivo medico". Es decir, los coloca a un nivel profesional, pero se trata de medidas referenciales. Incluso, también hay otro factor: la interpretación, pues ni los exámenes de laboratorio dan por sí mismos un diagnóstico, como lo precisa Martinez.

Los wearables reúnen algunas de esas funciones para monitorear el estado de salud. Para el especialista, estos dispositivos pueden ser de mucho apoyo pero “la mala interpretación de los valores no ayuda, porque la persona puede pensar de que está bien y no necesariamente es así. Entonces podría tener una consecuencia”.

Señaló que normalmente estos dispositivos son usados por deportistas profesionales, que cuentan con asistencia, pero en el caso de aficionados o cualquier usuario debería contar con una asesoría médica.

La pandemia de COVID-19 provocó que muchas personas adquieran dispositivos médicos. El problema es que no sabían interpretar los datos. (Foto: pexels.com)

“Es conveniente entonces que toda medición de este tipo de aparatos tiene que estar asociada a una asesoría médica, ya sea virtual o ya sea presidencial. Actualmente ya estamos en un mundo donde hay una mixtura de atención médica, pero es importante que la tengan”, indicó el doctor Jorge Martinez.

Por ejemplo, explicó que los wearables sirven bastante cuando ya hay una un diagnóstico predeterminado porque permite ver la evolución de la enfermedad, en base a un tratamiento. Y en el caso de las personas que lo usan para adaptarse a ejercicios o a una disciplina deportiva también deberían recibir asesoría de médicos deportólogos.

El futuro combinado

Los wearables pueden medir el ritmo cardiaco, las horas de sueño, la quema de calorías, la saturación de oxígeno, la presión arterial, el ciclo menstrual, por medio de una serie de sensores. Son usados por deportistas profesionales, aficionados, pacientes crónicos, diabéticos, hipertensos, etcétera. ¿Qué se puede esperar ahora? Para el doctor Martinez, el futuro aún es incierto.

Los dispositivos para cuidar la salud van de la mano con la actividad física. Cada vez son más variados y están conectados entre ellos. (Foto: pexels.com)

“No creo que tenga un horizonte preciso porque si llegan a ser inclusive invasivos, podría medirse muchas más cosas y, como te digo, mientras tengamos más sistemas de alarmas de pacientes que lo requieren es mucho mejor para el manejo hospitalario (…). Yo creo que no hay un horizonte trazado al momento”, comentó, desde el punto de vista médico.

Pero desde el punto de vista tecnológico la mirada es un poco diferente. Álvaro Zhang nos habla de un ecosistema. El wearable ya no se puede limitar a un solo dispositivo (los más populares son los relojes y pulseras), y ahora se apuesta por complementar con gafas, audífonos y otros elementos que forman parte del uso cotidiano.

“Estamos buscando más integración de diferentes productos para garantizar una facilidad al pueblo. Estamos siempre viendo eso. Queremos formar el ecosistema para ofrecer diferentes escenarios de los usuarios”, indicó Zhang. Esto forma parte de la estrategia 1+8+N de Huawei, que pone en el centro de todo al Smartphone y lo conecta a otros dispositivos como los wearables, PC, auriculares, gafas inteligentes, autos, tablets o televisores.

De hecho, hace solo unos días se presentó en China unos auriculares que no solo destacaban por su calidad de sonido, sino que también pueden medir la temperatura corporal y las pulsaciones del usuario en tiempo real. Se trata del FreeBuds Pro 2+, el primer sensor de frecuencia cardíaca de luz verde infrarrojo tipo dual.

Y así como este dispositivo, más fabricantes se han sumado a la creación de dispositivos que facilitan el cuidado de la salud, al estar conectados a Internet. Pero aún hay más aspectos por resolver, como la seguridad de la información, la confidencialidad, o el uso de inteligencia artificial. Se trata de un camino que se hace más largo al avanzar.