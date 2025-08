Probé una smart band en la montaña: ¿qué tan práctica resulta esta tecnología y cómo nos rindió la batería?

Me gusta subir montañas y cada vez que lo hago trato de llevar solo lo esencial. Por un lado, para reducir peso; por otro, porque no quiero estar pendiente de perder algo en el camino. En esta última salida decidí probar la Smart Band 10 de Xiaomi, una pulsera inteligente que resultó ser un buen acierto, un dispositivo pequeño, con poco peso y bastante útil.

He viajado antes con smartwatches, sobre todo en rutas de ‘trekking’, y aunque tienen ventajas —como mostrar altitud, monitorear el rendimiento o seguir el recorrido si cuentan con GPS— también presentan desventajas. Algunos modelos son pesados, pueden generar más sudoración y, en los de gama alta, la batería se agota rápido. Si piensas caminar seis o más horas, o pasar un par de noches acampando, tendrás que considerar una batería externa. Y probablemente prefieras reservar esa carga para el celular.

La Smart Band 10, en cambio, sacrifica algunas funciones, pero gana en autonomía. La cargué al 100% antes de partir —el proceso toma alrededor de una hora— y tras tres días de uso continuo, regresé con 45% de batería. Un resultado fue más que satisfactorio.

Pantalla cómoda incluso bajo el sol

Esta nueva generación presenta una pantalla más grande: 1,72 pulgadas AMOLED, con tasa de refresco de 60 Hz, brillo máximo de 1.500 nits y biseles delgados de apenas 2 mm. Incluso bajo el fuerte sol andino, la visibilidad fue óptima.

La construcción en aleación de aluminio con acabado satinado le da un toque elegante y resistente. Además, permite cambiar las correas y tiene un accesorio opcional para llevarla colgada al cuello como un collar. El panel responde bien al tacto y la interfaz resulta fluida. A pesar del sudor o la humedad, el control táctil se mantiene confiable.

Funciones básicas bien resueltas

Xiaomi ofrece una enorme colección de watchfaces o carátulas en la aplicación Mi Fitness, también la pulsera tiene varias precargadas: para cambiar entre una y otra basta con mantener pulsado sobre la pantalla. Son de muy buena calidad, el diseño está logrado y permite aprovechar el tamaño y cualidades de la pantalla. También hay modo personalizable.

Xioami Smart Band 10

La pulsera corre con HyperOS 2 en un sistema cerrado que no permite instalar apps externas, pero sí gestionar notificaciones, colgar llamadas, acceder a temporizador, tareas y otras funciones básicas. No se pueden responder mensajes ni contestar llamadas, pero en la práctica, esto no fue un problema, en la montaña no es lo más necesario.

Tiene más de 150 modos deportivos, incluyendo seis con detección automática. Uno de ellos es el senderismo, que utilicé durante mi caminata. Y aunque no cuenta con GPS integrado, puede conectarse al del teléfono para trazar la ruta. También ofrece métricas avanzadas como VO₂ máx, carga de entrenamiento y tiempo de recuperación.

Xioami Smart Band 10

En el modo Natación, según Xiaomi, alcanza un 96% de precisión en el conteo de vueltas, gracias a su sensor de movimiento de 9 ejes y resistencia de 5ATM (hasta 50 metros). Además, permite transmitir el ritmo cardíaco por Bluetooth a otros dispositivos compatibles.

Buena medición y batería de sobra

En mi experiencia, la Band 10 midió con precisión pasos, calorías y frecuencia cardíaca. También envía alertas para evitar el sedentarismo, invitando a moverse si uno ha estado demasiado tiempo sentado.

Según el fabricante, su batería de 233 mAh puede alcanzar hasta 21 días de uso típico o 9 días con la pantalla siempre encendida (modo AOD), aunque eso depende del nivel de exigencia. En un uso real y exigente, como una caminata prolongada de varios días, rinde muy bien.

Mi viaje

Estuve tres días por la cordillera Blanca, específicamente en la ciudad de Huaraz, en la provincia de Áncash (Perú), un lugar al que voy con frecuencia por su variedad de rutas para ‘hiking’ y ‘trekking’. En esta oportunidad realicé tres caminatas. La primera fue una ruta suave de aclimatación —aunque algo empinada— hacia la laguna Willcacocha. Apenas inicié la caminata, activé el modo Senderismo. Lo malo de la ‘band’, a diferencia de un ‘smartwatch’ —no todos, usualmente los de gama más alta—, es que no puedo ejecutar la función en segundo plano y seguir utilizando el dispositivo; si quiero usar alguna otra función, debo parar el conteo del entrenamiento.

Los resultados del primer día: 2,48 km recorridos registrados (parece poco, pero si es en pendiente, cansa); dos horas con 41 minutos de caminata; 1.750 calorías totales quemadas; un promedio de 133 bpm; 755 pasos; una zancada media de 57 cm, y una velocidad promedio de 0,9 km/h.

Xioami Smart Band 10

Ese día olvidé registrar el camino de regreso.

El segundo día fue el más fuerte. Mi destino fue la laguna Radian, una ruta un tanto empinada —aunque sencilla— que ya he recorrido varias veces. Sin embargo, era mi primera vez acampando, así que llevaba una mochila de 45 L donde guardaba mi bolsa de dormir, carpa, ropa, entre otros implementos necesarios para pernoctar una noche. Todo ese peso supuso un esfuerzo extra, por lo que demoré casi una hora y media más de lo que normalmente me toma.

El resultado del segundo día: 4,11 km recorridos; tres horas y 53 minutos de caminata; 2.399 calorías totales; 133 bpm promedio; 2.399 pasos; zancada media de 63 cm; cadencia media de 100 pasos por minuto, y velocidad promedio de 1,1 km/h.

Xioami Smart Band 10

El tercer y último día fue la bajada, que siempre es más rápida y, además, la mochila andaba más ligera, pues ya había consumido los alimentos que llevé.

El resultado del tercer día fue: 4,18 km recorridos; una hora y media de caminata; 897 calorías totales; 127 bpm promedio; 5.912 pasos; zancada media de 63 cm; cadencia media de 103 pasos por minuto, y velocidad promedio de 2,8 km/h

Xioami Smart Band 10

Conclusión

La Xiaomi Smart Band 10 no busca competir con ‘smartwatch’ más avanzados, pero ofrece una alternativa práctica, cómoda y duradera para quienes buscan medir su actividad sin complicaciones, sobre si tenemos en cuenta que su precio es mucho menor, en el mercado lo encontramos por 189 soles. Para mí, fue una aliada silenciosa durante todo el camino.