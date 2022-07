La nueva Xiaomi Smart Band 7 busca tener el mismo éxito que su predecesora en 2021. Este tipo de dispositivo es uno de los productos bandera de la firma china, pues se ha posicionado de la mejor manera en el mercado internacional, llegando a sobrepasar a la competencia en el segundo trimestre del año pasado, según Canalys.

Xiaomi ha apostado por mantener la calidad de su serie de smart bands, pero añadiendo más opciones a las herramientas que tiene incorporadas. Además, la compañía también ha mantenido la carga magnética por pines, dejando de lado cualquier compatibilidad con algún tipo de carga inalámbrica.

Especificaciones técnicas

Smart Band 7 Características Dimensiones 46,5 x 20,7 x 12,25 mm. Peso 13,5 g. Pantalla AMOLED de 1,62 pulgadas

Resolución 192 x 490 píxeles Sensores Sensor de frecuencia cardíaca PPG

Acelerómetro de tres ejes

Giroscopio de tres ejes Conectividad Bluetooth

App Mi Fitness Batería 180 mAh

Hasta 15 días

Carga en dos horas Compatibilidad Android 6.0 o superior

iOS 10.0 o superior Resistencia 5 ATM Otros Monitorización de frecuencia cardíaca

Monitorización del sueño

Seguimiento SpO2

Seguimiento de salud femenina

Monitorización de estrés

PAI (Índice de actividad personal)

Notificaciones

Control musical

Obturador remoto de cámara

Más de 100 modos deportivos

Diseño de la Xiaomi Smart Band 7

Xiaomi no ha hecho muchos cambios en este aspecto. El gran éxito de Mi Smart Band 6 ha ocasionado que la compañía repita el diseño exterior en esta nueva versión de la serie. Es más, si el usuario no tiene ambos en las manos, probablemente no notará la diferencia, pues son casi iguales, a excepción de su tamaño.

Esto no es un punto malo para el dispositivo, pues mantiene una dirección de lo que se busca en esta serie de pulseras inteligentes. Además, son más fáciles de reconocer a simple vista gracias a este aspecto. Lo que es bueno, se repite.

En la parte posterior se encuentran los sensores: acelerómetro de tres ejes, giroscopio de tres ejes y el sensor de frecuencia cardíaca PPG, además de los puntos magnéticos para la carga de la batería.

Los sensores y pines magnéticos de la Xiaomi Smart Band 7. (Foto: Xiaomi)

El diseño de la correa se mantiene como la versión anterior: un tacto agradable y un uso fácil e intuitivo. Se puede ajustar entre 160 a 224 mm., por lo que la mayoría de personas podrá utilizar este gadget sin ningún problema.

Pantalla de la Xiaomi Smart Band 7

La Xiaomi Smart Band 7 cuenta con una pantalla de 1,62 pulgadas, full AMOLED de alta resolución con 326 PPI. A comparación la versión anterior, esta da un 25% más visibilidad para los usuarios. Es la pantalla más grande de la serie hasta el momento y ahora se puede reducir el brillo de la pantalla con mayor precisión, pues cuenta con 100 niveles de ajuste.

Pantalla de la Xiaomi Smart Band 7. | (Foto: Xiaomi)

Pese a esto, el gran problema que siguen teniendo estos gadgets son los textos. Al tener que mantener un tamaño menor al de los smartwatches, no es posible para los usuarios leer bien las líneas que muestra la pantalla. Es decir, con las pausas y ritmo necesarios para una lectura. Al hacerlo, se siente como si uno estuviera leyendo un teleprompter o el texto inicial de una película de Star Wars.

La gran novedad es que la Xiaomi Smart Band 7 también cuenta con una nueva función para la pantalla: Always On Display. De esta manera, el gadget puede mostrar en todo momento la información del usuario, además de la hora. Si bien genera un gasto adicional de la batería, se puede desactivar en el momento que queramos.

Batería de la Xiaomi Smart Band 7

Esta es la smart band de Xiaomi que más mAh incorpora. Con 180 mAh, la batería del gadget puede durar hasta 15 días, dependiendo del uso que le dé el usuario. Esto no solo incluye el uso constante que se le puede dar, sino también a la función Always On Display, la cual lógicamente generará un gasto considerable de energía.

Además, las funciones que se tienen activas de forma automática pueden generar un gasto adicional para la batería. Por ejemplo, si se activa la opción de monitorear automáticamente la oxigenación de la sangre, generará que esta se realice cada vez que el usuario esté en reposo.

Es decir, depende de los usuarios escoger en qué desean gastar la batería del gadget, así como si prefieren ahorrarla en todo momento. Sin embargo, no debemos preocuparnos tanto en este aspecto, pues la recarga se realiza en, realmente, menos de dos horas. Para algunos es mucho tiempo de carga, pero ni siquiera notaremos la diferencia.

Funcionalidad de la Xiaomi Smart Band 7

La novedad es que ahora trae 110 modos para hacer deporte, por lo que se podría decir que la Xiaomi Smart Band 7 está enfocada en quienes desean estar activos en todo momento. Al igual que las versiones anteriores, puedes seguir tus actividades físicas sin inconvenientes, pero con un control de indicadores en tiempo real.

La Xiaomi Smart Band 7 cuenta con 110 modos de deporte. | (Foto: Xiaomi)

Asimismo, también cuenta con monitoreo de oxígeno en sangre, medición cardíaca (latidos por minuto), calorías, PAI (Índice de actividad personal), pasos diarios, monitoreo de sueño, estrés, salud femenina y valor VO2 Max (respiración). Estas funciones vienen acompañadas con las clásicas de cualquier dispositivo en la actualidad: clima, alarma, linterna, cronómetro, temporizador y cuenta hacia atrás. A esto se le puede agregar también la herramienta ‘Buscar mi teléfono’ y el control de la música.

Cada uno funciona correctamente y con buena precisión. Sin embargo, debemos tener en cuenta que los que miden temas de salud solo lo hacen de forma referencial, pues en caso de que nos sintamos realmente mal, debemos ir a un médico y no solo basarnos en lo que muestre la pantalla.

Además, la banda no incomoda al utilizarla mientras se duerme. Si bien podríamos estar pendientes de ella mientras tratamos de dormir, llega un momento en que te olvidas que está en tu muñeca. Esto ayuda mucho a la hora de monitorear nuestro sueño diarios y en lo que debemos trabajar para tener un mejor descanso.

A nuestro parecer, esta smart band, además de ser muy útil para las personas que entrenan constantemente, también lo es para los adultos mayores. No solo porque los ayudaría a mantenerse en actividad, sino que también permite monitorear su salud. De forma referencial, sí, pero se puede hacer seguimiento de todo de forma fácil y constante.

Conectividad de la Xiaomi Smart Band 7

La Xiaomi Smart Band 7 utiliza la app Mi Fitness para monitorear con más amplitud la actividad del usuario. Para enlazarlas, solo debemos descargar la aplicación desde la Play Store o la App Store y seguir los pasos (podemos guiarnos del manual). Dentro de esta, se puede personalizar absolutamente todo lo que quiera tener el usuario al alcance en la misma app. Esto incluye el diseño de pantalla que aparecerá en Always On Display, pues hay más de 100 para escoger.

A través de la app Mi Fitness, podemos personalizar la pantalla de Always On Display de la Xiaomi Smart Band 7. | (Foto: Xiaomi)

Por otra parte, Xiaomi sigue apostando por una conexión Bluetooth para sus smart bands. Algunas críticas han recaído en este aspecto, pues se esperaba que se utilizara el NFC. Sin embargo, no es un gran problema a final de cuentas que se utilice Bluetooth: no hay smartphone que no tenga esta herramienta, y no gasta tanta energía como solemos pensar. Si bien el NFC nos permite emitir pagos, para ese tipo de actividades es mejor utilizar el celular, el cual solemos tener al lado en todo momento para que funcione la pulsera inteligente.

Lo no tan bueno de la Xiaomi Smart Band 7

La Xiaomi Smart Band 7 no dista mucho de la Band 6. Los únicos cambios considerables son el tamaño de la pantalla, la función Always On Display y la cantidad de modos para hacer deporte. El resto de mejoras son esperables para las nuevas versiones de una serie de dispositivos.

Asimismo, la inclusión del panel de notificaciones, el cual se activa deslizando desde arriba, interrumpe el ritmo cíclico del resto de funciones. Es decir, no podrás acceder a las que están al final de forma rápida, sino que tendrás que “scrollear” hasta llegar a estas.

Precio y modelos de la Xiaomi Smart Band 7

La Xiaomi Smart Band 7 ofrece diferentes colores de correas: negro, naranja, olivo, rosa, marfil, azul, naranja neón, verde neón, azul comando y verde comando. Este gadget (medidor, correa, manual y cable para cargar) tiene un precio de preventa de S/. 209, y luego su precio regular será S/. 239, disponible en las Xiaomi Stores y la página oficial de Xiaomi.