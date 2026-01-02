Yoga 7 2-en-1 Gen 10: 6 cosas que nos gustaron (y 3 que no tanto) de esta versátil laptop para toda ocasión

En un creciente avance tecnológico donde teléfonos celulares pueden desdoblarse hasta triplicar su tamaño y de smartphones con cámaras robóticas, la idea de una laptop que se transforma en una tablet puede parecer casi mundana, pero su persistencia a lo largo de las décadas demuestra que es un concepto todavía atractivo para el público por alguna razón.

Por nuestra parte, pudimos entrar en este debate gracias a que recientemente nos prestaron la nueva Yoga 7 2 en 1, la laptop convertible de gama media por la marca china Lenovo, actualmente en su décima generación refinando la fórmula. El resultado es un aparato que nos dejó una impresión generalmente positiva durante casi todo el mes que la tuvimos en nuestras manos, aunque no sin desventajas que valen la pena señalar.

Especificaciones

Yoga 7 2-en-1 Gen 10 Dimensiones 15,45 mm x 317 mm x 228 mm Peso 1,4 kg Pantalla 14″ WUXGA (1920 x 1200), OLED, brillante, táctil, HDR 500 negro verdadero, 100 % DCI-P3, 400 nits, 60 Hz, vidrio Sonido 4 altavoces de 2 W

Sonido Dolby® Atmos

4 micrófonos con cancelación de ruido 3D CPU Procesador AMD Ryzen™ AI 7 350 (2,00 GHz hasta 5,00 GHz) GPU AMD Radeon™ 860M integrados RAM 24 GB LPDDR5X-7500MT/s (soldado) Almacenamiento 1 TB SSD M.2 2242 PCIe Gen4 TLC Sistema operativo Windows 11 Home 64 Cámara Web 5 MP IR con micrófono doble y obturador para privacidad, visión artificial Conectividad/Puertos Izquierda:

Derecha: Batería Batería recargable de iones de litio con 4 celdas 70 Wh Precio referencial S/. 4,199 (en oferta), S/.5.801 (precio regular)

Lo que nos gustó

Diseño delgado y elegante

No se puede negar que la Yoga 7 2-en-1 tiene un diseño impactante, hecho de un metal resistente que ha sido moldeado en suaves curvas y una delgadez notable. Adicionalmente, yendo contra la marea de laptops grises o negras, la laptop que nos prestaron es de un color azul verdoso que llaman Tidal Teal, haciendo referencia al color del mar.

La delgadez también se traduce en el peso del dispositivo, que solo pesa 1,4 kilogramos, lo que facilita su transporte y adicionalmente contribuye a que no sea excesivamente pesado cuando lo utilizas en su modo tableta, lo que nos lleva al siguiente punto.

Transformable y versátil

Los diferentes modos del Lenovo 7 2-en-1. / Lenovo

Gran parte del atractivo del Yoga 7 2-en-1 es que puede transformarse en varias configuraciones gracias a una bisagra que se dobla 360º pasando del modo regular laptop, al de tablet y, como intermedio, el de tienda.

Este último fue particularmente utilizado en mi tiempo con la máquina, al presentar prominentemente la pantalla de la laptop en un ángulo más cómodo para la visualización, sea cuando quería ver una película o jugando videojuegos. Lo que es genial, porque la Yoga 7 2-en-1 tiene…

Una hermosa pantalla OLED

Con las laptops de rango medio es usual que utilicen pantallas IPS en vez de OLED para reducir los precios, trampa en la que la Yoga 7 2-en-1 felizmente no cayó al contar con una hermosa pantalla WUXGA de 14 pulgadas y una resolución de 1920x1200.

El modo 'tienda' es particularmente cómodo para dibujar, ver películas o jugar videojuegos. / Juan Luis Del Campo

Es una pantalla envidiable, con colores profundos, 400 nits de brillo y compatible con Dolby Vision, suficiente para disfrutar cualquier actividad multimedia que el corazón de uno desee. Aunque si hay una concesión con la pantalla es que esta tiene una tasa de refresco de solo 60Hz en vez de los 120Hz y 144Hz que vemos en otros de sus pares, pero esto dista de ser un factor determinante a la hora de recomendar el equipo.

Y el sonido tampoco se queda atrás

Sobre todo porque el Yoga 7 2-en-1 también tiene un sistema de sonido bastante decente, consistente en cuatro parlantes de 2W compatibles con Dolby Atmos, que logran evitar el sonido plano y algo metálico que usualmente sufren las laptops delgadas de gama media y sin presentar distorsiones notables incluso en los volúmenes más altos. No esperes una calidad de sonido cercana ‘home theater’ o incluso de unos parlantes o audífonos de alta gama, pero es más que suficiente para la mayoría de ocasiones.

Buen desempeño (en su rubro)

Como personas superficiales, hasta el momento nos hemos estado concentrando en la apariencia la Yoga 7 2-en-1, pero igual de importante es su interior, formado por un relativamente CPU AMD Ryzen AI 7 350, especializado en funciones IA como el uso de Copilot+ y con un desempeño suficientemente poderoso para las funciones cotidianas como navegar la web, escribir correos y ver películas, así como algo de edición de imagen e incluso también un poco de ‘gaming’.

Aunque en esto último no hay que tener muchas expectativas, ya que si bien la laptop puede correr sin dificultades juegos contemporáneos como “Hollow Knight: Silksong” y “Hades 2” que no exigen demasiado de la computadora, sufre enormemente corriendo incluso en los gráficos mínimos títulos más exigentes como “Clair Obscure: Expedition 33” o “Borderlands 4”, este último solo logrando entre 15 y 20 fps con los gráficos reducidos a lo mínimo, aunque logrando un más respetable 40 fps utilizando tecnología de escalado de resolución como FSR.

El Yoga Pen completa el paquete

Aunque la principal manera de interactuar con una tablet - incluso una que solo lo es a medio tiempo - es mediante nuestros dedos, sigo considerando que este es un método barbárico que comete el pecado cardinal de dejar huellas digitales en una inocente pantalla. Es por eso que celebro que al menos la versión del Yoga 7 2-en-1 que me prestaron viniera con su propio lápiz digital, el apropiadamente denominado Yoga Pen, que demuestra la intención sincera de la marca de mantener el ‘branding’™.

El Yoga Pen viene incluido en la versión del Lenovo 7 2-en-1 que nos prestaron. / Juan Luis Del Campo

Y es un lápiz digital competente, con una latencia de solo 15 ms y la suficiente sensibilidad para permitir al usuario dibujar con precisión o incluso tomar notas, con Lenovo ofreciendo su aplicación Smart Notes para esto último, lo que hace a esta computadora particularmente conveniente para estudiantes, oficinistas o aquellos interesados en liberar sus impulsos artísticos de manera ocasional.

Nuestros reparos

No nos convence el modo tableta

A pesar de lo mucho que alabé la versatilidad del Yoga 7 2-en-1, no todas sus transformaciones son igualmente excelentes y tengo un par de reparos con el modo tableta. El primero es que si bien la laptop es ligera para transportar, pesando solo 1,4 kilogramos, este es un peso considerable en lo que las tabletas respecta, casi triplicando el peso de una iPad Pro por ejemplo, algo que se siente en sesiones extendidas de uso, sobre todo cuando la sujetas con una sola mano.

El modo tableta puede causar algunas molestias por lo pesado del aparato. / Juan Luis Del Campo

Y hablando de sujetarla, el hecho de que la parte trasera del modo tablet sea el teclado es, al menos en lo que a mí respecta, una experiencia desconcertante, al obligarte a accidentalmente presionar las -felizmente desactivadas - teclas mientras intentas ajustar la posición del dispositivo.

Batería relativamente corta

Una laptop de gama media implica concesiones en diversos aspectos, incluyendo la batería del dispositivo. Aún así, considero que una computadora destinada a estudiantes y oficinistas como parece ser la Yoga 7 2-en-1 debería tener una carga que dure al menos 8 horas o un día (no explotador) de trabajo. Desafortunadamente, la Yoga 7 2-en-1 se queda algo corta de esta meta, y en repetidas pruebas de uso solo le logramos sacar un máximo de 7 horas, incluyendo utilizar las medidas de ahorro de energía en los porcentajes finales.

Sobrecalentamiento durante tareas exigentes

Si bien la Yoga 7 2-en-1 tuvo un desempeño satisfactorio en la mayoría de ocasiones, notamos una tendencia a sobrecalentarse durante las tareas más exigentes y, por ejemplo, el GPU llegó a temperaturas cercanas a los 80ºC mientras probábamos “Borderlands 4”. Y si bien la mayoría de computadoras están diseñadas para aguantar estas temperaturas durante su funcionamiento, sujetar el aparato cuando está tan caliente no es recomendable.

¿Es recomendable la Yoga 7 2-en-1?

Pequeñas consideraciones aparte, el Yoga 7 2-en-1 es una de las mejores laptops de rango medio que hemos probado en los últimos meses con una versatilidad que no solo recae en su naturaleza transformable. Es un prospecto que se hace más dulce si se toma en cuenta que con un precio que ronda los S/.4 mil, está también entre las más asequibles del mercado.