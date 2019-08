Galaxy Note 10 Plus vs. Galaxy Fold: revisa las características de estos equipos de Samsung Galaxy Note 10 Plus será presentado este miércoles 7 de agosto, mientras que el Galaxy Fold, luego de un extenso retraso, por fin será reestrenado en setiembre

Galaxy Note 10 Plus y el Galaxy Fold, productos móviles de la surcoreana Samgung. (Foto: Captura YouTube)