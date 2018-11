El hallazgo de supuestas momias humanoides llega al Congreso

Ilegal, fraudulento, único, de interés mundial, verídico. Son muchas las opiniones respecto al hallazgo de las llamadas momias humanoides de Nasca, supuestos restos de seres tridáctilos (vertebrados de tres dedos), presentados por el portal Gaia.com el año pasado.

Pero a pesar de la controversia que aún se mantiene, el pasado lunes tuvo lugar en el Congreso de la República una mesa de trabajo para discutir el proyecto de ley N°3112/2017-CR, que busca declarar de interés histórico y cultural esta investigación.

La propuesta fue presentada por el congresista por Cusco Armando Villanueva Mercado (Acción Popular). De convertirse en ley, el Ministerio de Cultura (Mincul) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Concytec), dentro de sus atribuciones y convenios, se encargarán de financiar conjuntamente la investigación arqueológica.

Sin embargo, el principal problema es que no hay datos claros sobre el lugar exacto en donde se encontraron los restos, ni autorización para realizar ningún tipo de excavación. Es decir, para las autoridades locales, se trata de una investigación ilegal.

–Los resultados–

En la mesa de trabajo, organizada por Villanueva, se presentaron los resultados de un año y medio de investigación sobre estos restos, entre los que se encuentran momias de 60 cm y una de 186 cm, que ha sido llamada María.

En la sesión expusieron especialistas de México, el Perú y Rusia, y se mostraron resultados de exámenes hechos en laboratorios de Canadá y EE.UU. De acuerdo con estos últimos, los restos encontrados tienen en promedio un 30% de similitud con el ser humano. Asimismo, la prueba de carbono-14 asigna hasta 1.740 años de antigüedad a estos cuerpos.

“No se puede rotundamente decir que son dos nuevas especies porque faltarían todavía más estudios, a nivel de proteínas y de ciertos genes. Pero lo que es importante es que la mayoría de especies que comparten tan poco con el hombre pertenecen, más que nada, a invertebrados, y es ahí donde veo un signo de interrogación”, dijo en la conferencia de prensa Clara Inés Martínez, genetista colombiana que participó en esta mesa de trabajo.

Del mismo modo, el mexicano José Zalce Benites, magíster en Medicina Forense que participó en el estudio, declaró a El Comercio que no se trata de cuerpos alterados, ya que “no se han encontrado evidencias de cortes quirúrgicos, de armado, de alambres o de ajustes”.

–El otro lado–

El financiamiento de esta investigación es del portal Gaia.com, dedicado a la difusión de contenido relacionado con el yoga, hechos paranormales, entre otros. Para Gisella Orjeda, ex presidenta de Concytec, esto representa ya un conflicto de interés.

“Este no es un financiamiento aceptable. El financista tiene un interés de crear una fantasmagoría alrededor del tema y vestirlo de ciencia. Pero no es así como avanza la ciencia. Imagínate que yo fui quien encontró estas momias. Lo primero que haría es cuidarme de que las excavaciones han sido hechas con todas las de la ley, para que me crean”, indicó Orjeda a este Diario.

Aunque en la mesa de trabajo se presentó una gran cantidad de pruebas, este supuesto hallazgo no ha seguido el debido proceso indicado por las autoridades competentes; es decir, se han extraído, manipulado y transportado estos restos sin ninguna autorización.

Lo primer que se tiene que hacer en este caso –detalla la ex presidenta del Concytec– es "cuidar que las excavaciones hayan sido hechas con todas las de la ley". Luego, se presenta el proyecto de investigación a las agencias científicas de financiamiento diversas, donde será leído por científicos y se determinará si vale la pena, basado en que si la metodología es la correcta, si la pregunta formulada es válida, etc.

Cuando la investigación esté validada como tal, será supervisada por alguna agencia científica de algún país o varios. "Si hay un científico finlandés, estará seguida por la Academia de Ciencias de Finlandia., que ha dado financiamiento. Ellos tienen un grupo de científicos que evalúan el trabajo que uno hace", recalca Orjeda.

Para Johny Isla, responsable del Sistema de Gestión para el Patrimonio Cultural de Nasca y Palpa del Mincul, se trata de saqueo y tráfico de patrimonio arqueológico.

“Es un delito. Para nosotros es desconocido el lugar dónde fue encontrado y de qué tiempo son los restos”, afirma el especialista. Agrega que actualmente hay un proceso en la fiscalía para investigar al presunto descubridor de los restos.

Respecto a la posición del Concytec, en un correo enviado a este Diario explicó lo siguiente: "el conocimiento científico está basado en evidencia obtenida a partir de procedimientos y análisis que cumplen con la rigurosidad y seriedad de las disciplinas involucradas. Si la comunidad científica nacional decide emprender un proyecto para someter a dichas momias a una rigurosa evaluación, el Concytec, a través de sus fondos concursables, podría apoyar esta iniciativa, siempre y cuando cumpla con todos los requisitos de calidad académica y de ética científica que señalan las bases de los concursos".

Falta mucho por aclarar en este tema, pero aún así, el congresista Villanueva cerró la mesa de trabajo indicando que se ampliará el proyecto de ley para proponer a estos restos como patrimonio nacional.

–Posturas–

“Ni siquiera sabemos si se han hecho excavaciones o han armado esto. Ellos dicen que se han hecho, pero no lo sabemos”.

Gisella Orjeda

Ex presidenta del Concytec

“Los bienes que se han detallado en las investigaciones expuestas nos dicen de una potencialidad de conocimiento”.

Armando Villanueva

Congresista de AP

“¿Dónde se encontraron estos restos? ¿De dónde provienen? Esas respuestas son una nebulosa todavía”.

Johny Isla

Representante del Mincul

–Otras posiciones–

A) Falta informe final

Según el arqueólogo Alfredo Candia, no se pueden avalar los resultados al no existir un informe final sobre el hallazgo en el Mincul. Resalta que no hubo la participación de un arqueólogo en este trabajo. Otras de las cosas que menciona es que no se tiene el origen geográfico del descubrimiento ni las estructuras funerarias asociadas al entierro de la momia María.

B) Sin información

Pieter Van Dalen, del Colegio de Arqueólogos del Perú, indica que no se puede aceptar las interpretaciones presentadas en la mesa de trabajo porque no se conoce el contexto original de deposición arqueológica, y eso se hace con un trabajo adecuado de excavación arqueológica. Asimismo, señala que no se sabe si es que hubo algún tipo de tratamiento del individuo, si hubo materiales asociados, si los individuos estaban enfardelados o no, o qué clase de objetos se encontraron rodeando el interior de la tumba.



Síguenos en Twitter...