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Resumen

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Aldea de adivinos es tradicional en Corea del Sur. (Foto referencial: generada con IA / Copilot)
Aldea de adivinos es tradicional en Corea del Sur. (Foto referencial: generada con IA / Copilot)
Por Agencia AFP

Los clientes están abandonando la aldea de adivinos de Song Oh-soon, en las afueras de Seúl, y sustituyen las consultas tradicionales por predicciones realizadas con inteligencia artificial.

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