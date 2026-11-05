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Resumen

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Aunque la UE no tiene competencia en política educativa de sus estados miembros, pero sí puede emitir opinión. (Foto: europapress)
Aunque la UE no tiene competencia en política educativa de sus estados miembros, pero sí puede emitir opinión. (Foto: europapress)
Por Agencia AFP

La Unión Europea anunció el jueves que tiene previsto comenzar a probar un certificado de “alfabetización en inteligencia artificial” para alumnos escolares, como parte de sus esfuerzos por abordar el impacto de esta tecnología en rápido desarrollo en el ámbito educativo.

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