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(Foto de ARCHIVO) Anthropic presenta sus nuevos modelos de IA Claude 3.
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/ ANTHROPIC
Por Agencia Europa Press

Los usuarios de la inteligencia artificial generativa como Claude ven esta tecnología de manera positiva, como una herramienta que les puede ayudar a mejorar en productividad para tener más tiempo a nivel personal, pero desconfían de su fiabilidad y del impacto que tiene en el empleo y la economía.

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