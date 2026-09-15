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Resumen

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Informe de The Washington Post estarían buscando crear un organismo autorregulador. (Foto: europapress / EFE / AFP)
Informe de The Washington Post estarían buscando crear un organismo autorregulador. (Foto: europapress / EFE / AFP)
Por Agencia Europa Press

Los líderes de los laboratorios de Inteligencia Artificial (IA) más importantes están llamando a un pacto para frenar la competencia frenética en la que se ven inmersos, y estudian la creación de un organismo que se encargaría de controlar unos sistemas de IA que, según los avances logrados en lo que va de año, podrían causar estragos millonarios al desalinearse.

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