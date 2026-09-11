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Resumen

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(Foto de ARCHIVO) Anthropic lanza 'Code Review' en 'Claude Code'. REMITIDA / HANDOUT por ANTHROPIC. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/3/2026
(Foto de ARCHIVO) Anthropic lanza 'Code Review' en 'Claude Code'. REMITIDA / HANDOUT por ANTHROPIC. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 10/3/2026
/ ANTHROPIC.
Por Agencia Europa Press

Anthropic asegura que ha desarticulado varias operaciones, que vincula con ciberdelincuentes, que intentaron utilizar su inteligencia artificial Claude para llevar a cabo actividades maliciosas, como destilación ilícita y creación de armas biológicas.

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