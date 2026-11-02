Apple no quiere “lanzar inteligencia artificial” solo por el hecho de tener IA en sus dispositivos, sino que su objetivo es crear productos que sean útiles para sus usuarios, con esta tecnología como respaldo esa experiencia.

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La intención de Apple con la inteligencia artificial (IA) es ponerla al servicio de productos que mejoren la vida de las personas, como ha explicado el director ejecutivo de Apple, John Ternus, en una entrevista a Wired con motivo de la presentación el primer MacBook con pantalla táctil de la marca, que recoge Europa Press.

“Cuando hacemos las cosas bien, los usuarios no tienen que pararse a pensar si lo que están experimentando es fruto de la IA o de un software más tradicional”, ha señalado, insistiendo en que no quieren “lanzar IA solo por el hecho de incluir IA”.

En este sentido, Ternus también ha descartado un escenario en el que todas sus aplicaciones y servicios queden supeditados a los agentes de IA. “Supongo que eso podría facilitarnos mucho la vida, pero la creación de productos es algo profundamente humano y personal; es algo que nos encanta hacer”, ha afirmado.

Al contrario que Google o Meta, Apple no compite en la carrera de la inteligencia artificial por desarrollar el modelo de frontera más potente y avanzado. En junio, presentó la tercera generación de su modelos fundacionales, una familia de cinco modelos desarrollados en colaboración con Google, que incluye tanto los diseñados para ejecutar de forma local como en la nube privada.

Estos modelos impulsan el ecosistema Apple Intelligence, que ofrece a los usuarios una serie de herramientas y funciones impulsadas por IA generativa, y Siri AI, la nueva versión de sus asistente que introduce una experiencia conversacional integrada en los distintos dispositivos de la marca, con capacidad para comprender el contexto personal y el entorno del usuario para ofrecer respuestas más precisas y personalizadas.