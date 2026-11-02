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Resumen

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Al contrario que Google o Meta, Apple no compite en la carrera de la inteligencia artificial por desarrollar el modelo de frontera más potente y avanzado.
Al contrario que Google o Meta, Apple no compite en la carrera de la inteligencia artificial por desarrollar el modelo de frontera más potente y avanzado.
/ Carlos Luján / Europa Press
Por Agencia Europa Press

Apple no quiere “lanzar inteligencia artificial” solo por el hecho de tener IA en sus dispositivos, sino que su objetivo es crear productos que sean útiles para sus usuarios, con esta tecnología como respaldo esa experiencia.

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