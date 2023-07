La evolución de la Inteligencia Artificial hoy sorprende a millones de personas gracias a las novedosas funciones de un sinfín de aplicaciones. Desde Grammarly, hasta Riverside, con tan solo un poco de interés y curiosidad se puede ingresar a este universo que se encuentra en pleno proceso de crecimiento. En este sentido, hay varios usuarios que publican algunas de sus creaciones con imágenes intervenidas por IA en las redes sociales y llaman la atención de todos, como fue el caso de Jawn MacDonald, quien reveló cómo se verían los recordados personajes de la serie Thundercats si fueran reales y se volvió viral.

Si bien al principio este rubro era exclusivo para profesionales de la informática, en el último tiempo la IA se posicionó como uno de los términos más buscados en Google.

Desde docentes, hasta productores de la industria musical, hay distintos sectores que hacen uso de la misma y aprovechan a usarla para sus trabajos. Asimismo, vale destacar que para utilizarla solo se necesita de esfuerzo, dedicación y práctica.

En esta ocasión, el artista Jawn MacDonald tuvo una iniciativa para que la tecnología hiciera magia sobre una cuestión atractiva para los amantes de la popular producción animada producida por Rankin Bass Productions y estrenada por primera vez en 1985.

Cheetara, según la inteligencia artificial / Bill Freitag / Facebook

Según reveló en una publicación que compartió en un grupo de aficionados en Facebook, utilizó la app Midjourney, la cual crea imágenes a partir de un texto descriptivo.

Una vez que suministró ciertos parámetros de información, le pidió a la aplicación que muestre cómo se verían algunos de los protagonistas de la serie animada como Chitara, León-O, Tigro, Panthro, los gemelos Felina y Felino y Snarf en carne y hueso.

El resultado fue más que increíble y superó sus propias expectativas. “Descargo de responsabilidad: para las personas que piensan que esto es real y engañoso… Esto no es real. Es solo por diversión. Debería ser obvio, ya que este es un grupo de IA”, expresó en la descripción del posteo.

En la serie de seis fotografías que publicó en Midjourney Official se puede ver el grado de ingenio que emprendió.

Tigro, según la inteligencia artificial. / Bill Freitag / Facebook

Vale destacar que todas fueron realizadas a partir de cómo fueron representados los personajes en la ficción y, si bien se ven sumamente reales, el resultado solo se trata de una cuestión de entretenimiento.

A pesar de esta aclaración, indudablemente la mayoría de las figuras se mostraron con un realismo que asombra y los usuarios hicieron hincapié en este tema en sus comentarios.

“Los gemelos me hicieron acordar a personajes de la película IT. Excelente”, “Guau, me asombra el nivel de calidad en comparación a muchas otras imágenes que vi”, son algunos de los mensajes más destacados.

León-O, según la inteligencia artificial / Bill Freitag / Facebook

Además de expresarse acerca del talento de Jawn, otros lo felicitaron por las postales que llevó a cabo y le pidieron que realice de otros personajes históricos de las décadas de los 80 y 90.

Según afirmó en un mensaje, se encuentra en la preparación de una exposición similar y dijo que mantengan las expectativas por los resultados que publicará en la plataforma virtual creada por Mark Zuckerberg.

