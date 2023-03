Incluso, los propios tiktokers se han alarmado por la perfección que consigue, ya que resulta casi difícil diferenciar si se trata de un filtro o no.

“No sé si me da miedo o si me gusta. Estoy asustada, confundida”, dijo la influencer peruana Luana Barrón al probar el filtro en un video subido a su perfil de TikTok.

El papel de la inteligencia artificial en Bold Glamour

Tal como menciona Jessica Guerrero, consultora en Marketing Digital y docente de en Toulouse Lautrec, el uso de la IA es la responsable de los resultados realistas del filtro de belleza.

“La inteligencia artificial lo que hace es mirar absolutamente todo. Chequea todos los pedacitos de la imagen”.

Es decir, la IA del filtro capta la cara en su totalidad a la vez que desagrega y también analiza cada frame para aplicar el filtro.

“Gracias al propio razonamiento que tiene, puede cubrir las falencias. Esta es una versión que va más allá de los filtros tradicionales que hemos visto”, advierte Guerrero.

A diferencia de un filtro tradicional, Bold Glamour permanece en el rostro del usuario de manera uniforme así se esté bloqueando parte de la cara, así lo explicó el creador de filtros Luke Hurd.

En cambio, el filtro de belleza tradicional se guía por puntos de referencia como los ojos y boca para crear una malla 3D. Si se obstruye la cámara, aquella malla facial se desfasa.

Aquí la explicación de Hurd.

El impacto en los niños y jóvenes

Ahora bien, con la popularidad de Bold Glamour también ha surgido la preocupación respecto al impacto negativo en la autoestima de las personas.

“Este filtro debe venir con una advertencia”, dijo Joanna Kenny, una influencer conocida por promover el amor propio y luchar contra los estereotipos.

Ella señala que al desactivar el filtro se sintió inmediatamente “fea”, y que antes de probar Bold Glamour sí se sentía bien con su rostro.

María del Mar Vélez, CEO de Crack The Code, explica que estos filtros de belleza generan problemas como la “falta de confianza y seguridad” respecto a cómo uno se ve.

Y en donde “los principales afectados son los niños y los adolescentes” señala.

La especialista asegura que ellos se pueden sentir desde deprimidos hasta obsesionados y “pueden llegar a hacer cosas que no deberían estar haciendo como: sentirse feos, no querer salir de casa, hacerse operaciones quirúrgicas de belleza que no necesitan”.

¿Dejar de hacer filtros?

Frente a esta problemática surge la interrogante: ¿qué se puede hacer?

Jessica Guerrero explica que pedirle a TikTok u otra compañía tecnológica que deje de crear los filtros de belleza no es la solución.

“Decirle a estas empresas que no lo hagan porque causan problemas sociales o hasta políticos, eso no, por ahí no va. Ellos van a seguir haciendo sus cosas”, comenta Guerrero.

En cambio, el enfoque debe apuntar al uso por parte del usuario, quien debe tener en claro que se trata de un filtro que se aleja de la realidad.

“Lo que yo creo es que debemos ser muy realistas con nuestros niños y adolescentes y tratar de explicarles la realidad y de que esta no es la ruta para ellos”, refuerza María del Mar Vélez.

Guerrero por su parte advierte que desde temprana edad, los niños tienen acceso a Internet y por lo que es necesario que haya un control parental. Considerando una buena opción usar las aplicaciones en su versión para niños “para que así consuman contenidos adecuados para ellos”.

“Es cuestión de que la gente empiece a saber de que existen estas opciones y esas son las que deberían usar si deciden que los niños tengan acceso a redes sociales”.

En cuanto a los filtros en específico, la CEO de Crack The Code señala que estas plataformas deben advertir en los contenidos de que está usando efectos “para que todos sepamos que una foto (o video) no es real”.

"La belleza no es solo física, en realidad el 80% de lo que se ve en redes sociales es mentira y por detrás hay un montón de imperfecciones que hace que la vida sea bonita" María del Mar Vélez, CEO de Crack The Code

Finalmente, Business Insider se puso en contacto con TikTok y logró tener sus declaraciones acerca de las críticas que está recibiendo.

“En TikTok se celebra y se anima a ser fiel a uno mismo. Los efectos creativos son parte de lo que hace divertido crear contenido, potenciando la autoexpresión y la creatividad”, dijo el portavoz.

“La transparencia está integrada en la experiencia de los efectos, ya que todos los vídeos que los utilizan están claramente marcados por defecto. Seguimos trabajando con socios expertos y nuestra comunidad, para ayudar a mantener TikTok un espacio positivo y de apoyo para todos”, explicó.