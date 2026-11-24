La inteligencia artificial se abre camino hasta los campos de fútbol con una aplicación diseñada para detectar jóvenes talentos, que se lanzará en enero en Europa tras ser probada en América Latina.

Llamada Footbao, esta aplicación permite a los jóvenes jugadores y jugadoras que sueñan con triunfar subir en unos cuantos clics videos de partidos o entrenamientos en los que exhiben sus cualidades.

Las secuencias son entonces analizadas por una inteligencia artificial que genera informes sobre las capacidades técnicas, tácticas, físicas y mentales de los candidatos. Estas evaluaciones se filtran y eventualmente se someten al criterio de los auténticos ojeadores.

Ya cuenta con unos “182.500 usuarios” y recibe aproximadamente “3.000 videos por semana” solo en Brasil, precisó su director general, el británico Nick Rappolt, durante una conferencia de prensa en Zúrich.

Entre los más de 80 clubes asociados figuran, entre otros, los equipos brasileños Santos FC y Corinthians.

Nick Rappolt, director ejecutivo de Footbao, muestra la aplicación en su teléfono móvil. (Foto: AFP) / FABRICE COFFRINI

El seleccionador de fútbol de Suiza, Murat Yakin (izq.), posa junto al fundador de Footbao, Franco Ciringione (centro), y al director ejecutivo (CEO) de Footbao, Nick Rappolt (der.). (Foto: AFP) / FABRICE COFFRINI

Está previsto el lanzamiento de la aplicación en Europa en enero, empezando por Alemania, Austria y Suiza, con el objetivo de desplegarla posteriormente en el resto del continente.

Rappolt sostiene que los jóvenes talentos pueden hacerse visibles fácilmente en Instagram o TikTok, pero que la dificultad sigue siendo llamar la atención.

Según Rappolt, la aplicación no tiene la vocación de sustituir a los ojeadores sobre el terreno, sino más bien facilitar la detección y el contacto entre jugadores y clubes.

Con sede en el cantón suizo de Zug, la empresa cuenta entre sus inversores con el banquero suizo Boris Collardi, el expresidente del FC Basilea Bernhard Burgener, así como Murat Yakin, el actual DT de la selección suiza de fútbol.

“Veo a muchos jugadores talentosos que lo intentan, pero para quienes el sueño no se ha hecho realidad”, explicó Murat Yakin a la AFP, asegurando que esta aplicación permite dar “una segunda oportunidad” a algunos jóvenes.

Además, insiste, el informe de la aplicación que identifica los puntos fuertes y las debilidades puede ser muy valioso para los jóvenes que “no cuentan con el asesoramiento de un entrenador o de un reclutador”.