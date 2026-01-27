El ‘deepfake’ es uno de los riegos actuales, y que ha crecido con la popularización de la inteligencia artificial (IA). Se trata de imágenes, ya sea en fotografía o video, que muestran una información falsa. Y es tan fácil caer que hay ‘influencers’ como Bush Legend que lo demuestran.

Según informe de El Español-Omicrono, se trata de un personaje generado con IA, y que tiene varios seguidores: cuenta con más de 90.000 seguidores en Instagram, más de 96.000 seguidores en Facebook y más de 23.000 en TikTok.

Lo curioso es que los seguidores interactúan con él como si fuera una persona real. Bush Legend es un hombre aborigen que muestra diferentes lugares de Australia para contar historias sobre animales y de las localidades. Se ha vuelto viral en todo el mundo.

Se puede decir que es un ‘influencer’ de turismo de aventura, que camina por densos bosques o conduce por carreteras desiertas. Aunque en la página se indica que ha sido generado con IA, los usuarios interactúan con él como si fuera una persona real. Incluso le piden que tenga un programa de TV.

Esto demostraría lo fácil que es caer en estas imágenes hiperrealistas. Lo cierto es que Bush Legend es propiedad de un sudafricano residente en Aotearoa (Nueva Zelanda), indica el informe, y se creó en 2025.

En el peor de los casos, estos deepfakes pueden ser usados para la ciberdelincuencia, la extorsión, el robo de información, entre otras actividades delictivas.

Hay una amplia oferta de aplicaciones que generan imágenes realistas. Se necesitan 8 minutos para generar 30 segundos de video con captura de movimiento. Puede usarse Grok, Nanobanana, o aplicaciones como Kling AI.

Algunos aspectos para diferenciar el deepfake son el contexto que rodea la imagen. Otros aspectos son las erratas, fallos gramaticales o una mala redacción, en caso de contener textos.