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Resumen

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La inteligencia artificial tiene una gran cantidad de aplicaciones, y una de ellas es la previsión climática. (Foto: magnific.com)
La inteligencia artificial tiene una gran cantidad de aplicaciones, y una de ellas es la previsión climática. (Foto: magnific.com)
Por Agencia AFP

La construcción desenfrenada de centros de datos para alimentar la IA ha incrementado las emisiones de gases de efecto invernadero del sector. Pero esta tecnología también puede tener un efecto virtuoso, al mejorar la eficiencia de las redes eléctricas y la previsión meteorológica.

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