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Resumen

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Una polémica función de Grok, la IA de Elon Musk, permitía desnudar a personas. Este caso abrió investigación para muchos deepfakes más. (Foto: AFP)
Una polémica función de Grok, la IA de Elon Musk, permitía desnudar a personas. Este caso abrió investigación para muchos deepfakes más. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

El gobierno británico anunció este viernes prisión para quienes incumplan las medidas de retirada de internet de imágenes íntimas difundidas sin consentimiento que adoptó tras el escándalo de los montajes hiperrealistas (deepfakes) sexuales generados por Grok, una herramienta de IA.

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