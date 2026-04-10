El gobierno británico anunció este viernes prisión para quienes incumplan las medidas de retirada de internet de imágenes íntimas difundidas sin consentimiento que adoptó tras el escándalo de los montajes hiperrealistas (deepfakes) sexuales generados por Grok, una herramienta de IA.

“Los dirigentes del sector tecnológico podrían ser considerados personalmente responsables si las plataformas no acatan las decisiones” del regulador del sector, Ofcom, que exige “eliminar imágenes íntimas de personas, compartidas sin su consentimiento”, indicó el gobierno en un comunicado.

El gobierno laborista, que cuenta con mayoría en la Cámara de los Comunes, presentó el viernes una enmienda en ese sentido a un proyecto de ley actualmente debatido en el Parlamento.

En febrero, el gobierno había señalado que esta misma ley daría a las plataformas 48 horas para retirar las imágenes íntimas difundidas sin consentimiento.

Este anuncio se produjo tras una indignación internacional en torno a Grok, una herramienta integrada en la red social X de Elon Musk, capaz de generar imágenes desnudas a partir de fotos de personas reales.

“Demasiadas mujeres han visto sus vidas destrozadas porque imágenes íntimas suyas han sido difundidas en línea sin su consentimiento”, denunció el viernes la ministra de Tecnología, Liz Kendall, citada en el comunicado.

El gobierno ya había advertido que las empresas que se nieguen a retirar las imágenes en el plazo establecido se enfrentarán a multas de hasta el 10% de su facturación mundial o al bloqueo de sus servicios en Reino Unido.

Según la enmienda anunciada el viernes, los directivos que no cumplan se expondrán “a penas de prisión, a multas, o a ambas”.

Según otras enmiendas a este proyecto de ley, también anunciadas el viernes por el gobierno, “la posesión o publicación de pornografía que represente incesto o adultos haciéndose pasar por menores” se convertirán en delitos penales castigados con prisión.