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OpenAI una vez más en polémica por el uso de su herramienta de IA ChatGPT. (Foto: AFP)
OpenAI una vez más en polémica por el uso de su herramienta de IA ChatGPT. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció este martes una investigación criminal contra la empresa OpenAI y su herramienta de inteligencia artificial ChatGPT, por presuntamente “aconsejar” al responsable de un tiroteo masivo que dejó dos muertos en una universidad en 2025.

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