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Resumen

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A pesar de su descenso, ChatGPT sigue siendo el asistente más popular. (Foto: AFP)
A pesar de su descenso, ChatGPT sigue siendo el asistente más popular. (Foto: AFP)
Por Agencia Europa Press

La competitividad entre los diferentes laboratorios de inteligencia artificial (IA) se empieza a intensificar y por primera vez ChatGPT ha bajado del 50 por ciento de cuota de mercado global ante la tracción que están ganando tanto Gemini de Google como Claude de Anthropic.

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