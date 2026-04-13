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Resumen

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Anthropic decidió vetar el lanzamiento de su propio modelo de IA debido a ser un riesgo para el hackeo. (Foto: AFP)
Anthropic decidió vetar el lanzamiento de su propio modelo de IA debido a ser un riesgo para el hackeo. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic anunció esta semana el desarrollo de Claude Mythos Preview, un nuevo modelo de computación con capacidades de programación y ciberseguridad tan avanzadas que la empresa ha decidido vetar su lanzamiento al público general por considerarlo un riesgo para la seguridad global.

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