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Resumen

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Claude Mythos es un modelo de Anthropic diseñado para detectar vulnerabilidades de alta gravedad. (Foto: Recurso de la IA Claude de Anthropic)
Claude Mythos es un modelo de Anthropic diseñado para detectar vulnerabilidades de alta gravedad. (Foto: Recurso de la IA Claude de Anthropic)
Por Agencia Europa Press

Claude Mythos, el nuevo modelo de inteligencia artificial (IA) de Anthropic desarrollado para ayudar en la seguridad defensiva, tiene la capacidad de atacar de manera autónoma a empresas pequeñas que cuentan con protecciones débiles.

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