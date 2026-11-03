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Resumen

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La firma Antrhopic afirma que por el momento la evolución de los modelos de Ia es dirigida por humanos. (Foto: europapress)
La firma Antrhopic afirma que por el momento la evolución de los modelos de Ia es dirigida por humanos. (Foto: europapress)
Por Agencia Europa Press

Anthropic ha afirmado que está cerca de alcanzar el umbral de “progreso drásticamente acelerado” en un momento en el que, en septiembre, más del 90 por ciento de las contribuciones al código de la compañía fueron escritas por la misma Inteligencia Artificial (IA).

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