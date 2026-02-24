Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La empresa ByteDance, dueña de TikTok, ha integrado su herramienta Seedance 2.0 a su ecosistema de servicios. (Foto: seedance2.ai)
Un año después de que DeepSeek sacudiera la industria global de la IA con su ‘chatbot’, China vuelve al centro del debate tecnológico con los videos hiperrealistas de Seedance 2.0, la herramienta de video de ByteDance que abre una nueva batalla en el sector y reaviva la controversia sobre derechos de autor en Hollywood.

