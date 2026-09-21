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Resumen

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Le puedes pedir feedback a la IA para que te corrija una propuesta o para que te haga una ficha con tus puntos fuertes y los que tienes que mejorar.
Le puedes pedir feedback a la IA para que te corrija una propuesta o para que te haga una ficha con tus puntos fuertes y los que tienes que mejorar.
Por BBC News Mundo

Si buscas empleo, la inteligencia artificial (IA) se ha vuelto un poco aliada y un poco enemiga. Puede ayudarte a preparar una entrevista, a adaptar tu CV a vacantes concretas, pero también puede descartar tu candidatura antes siquiera de que un ser humano haya revisado tus logros y aptitudes.

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