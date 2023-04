¿Alguna vez has imaginado cómo se vería Elon Musk, Bill Gates o Mark Zuckerberg si no fueran multimillonarios? Midjourney, la inteligencia artificial que genera imágenes realistas, nos ha dado un vistazo cómo se vería la vida de estos y otros magnates si no tuvieran sus fortunas.

El artsita Gokul Pillai también le pidió a la IA que imagine cómo se verían Jeff Bezos, Donald Trump, Mukesh Ambani y Warren Buffett. En todas, los multimillonarios se ven con vestimentas simples o sucias y en el fondo se vislumbra viviendas de bajos recursos. En algunos incluso hasta se ven personas que están desenfocadas.

“Slumdog Millionaires” es como tituló Pillai a la seguidilla de imágenes que generó Midjourney. Con una clara referencia a la película ‘Slumdog Millionaire’ (’¿Quién quiere ser millonario?’ en español), el artista quiso remarcar la palabra ‘slumdog’, la cual es una forma despectiva de llamar a las personas que viven en situaciones precarias o en barrios muy pobres.

De esta manera, Pillai mostró lo que la IA generó en base a la premisa. Sin lujos, autos caros o trajes de marca, la inteligencia artificial mostró cómo se verían los magnates más conocidos en la actualidad. Por ello, la mayoría son fundadores o CEO de grandes empresas, especialmente las tecnológicas.

Sin embargo, según varios de los comentarios en la publicación de Pillai en Instagram, Elon Musk aún se ve como un multimillonario, pese a vestir ropa sucia. Esto se debe, según a los mismos usuarios, a que el CEO de Tesla y Twitter no se muestra con el rostro acongojado como el resto. “Musk debería ser calvo”, comentó uno.

Si bien es poco probable que estas imágenes se hagan realidad, la IA nos ayuda a imaginar de forma más concreta lo que queremos. Por ello es que Midjourney ha tenido tanta popularidad, pues nos muestra lo que podría haber pasado de forma concreta. Hasta el momento, ninguno de los magnates representados por la inteligencia artificial ha realizado un comentario sobre estas representaciones.