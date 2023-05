La inteligencia artificial es el concepto de moda. Se puede encontrar en múltiples plataformas con galerías fotográficas, videos, canciones e incluso con aplicaciones ligadas a la educación, tecnología y más. Allí es cuando encontramos un video de un usuario de Youtube que se encargó de ‘remasterizar’ el videojuego Need for Speed Underground 2 de 2003 con gráficos ultrarrealistas y raytracing.

Para alcanzar su objetivo, ‘Uncle Burrito’ utilizó la inteligencia artificial de Nvidia RTX Remix, la que se encarga de rehacer las texturas de los videojuegos, así como también de introducir el trazado de rayos en la iluminación y otros efectos estéticos para el apartado visual.

Cabe señalar que RTX Remix no utiliza otro motor gráfico para rehacer el juego, sino que aplica encima los ajustes y filtros. Aquí te dejamos el resultado:

En cuanto al video, las mejoras de la IA no son perfectas. Podemos encontrar algunos errores como que los postes de luz se apagan de manera automática al pasar por ellos o que la iluminación no es del todo precisa. No obstante, son pequeños puntos que pueden ser mejorados en un futuro, puesto que el autor sigue desarrollando esta versión remasterizada.

Recordemos que Need for Speed Underground 2 se lanzó en 2004 para la PlayStation 2, PSP, Nintendo DS, Xbox, PC y otras plataformas. Asimismo, se ha posicionado como uno de los títulos más recordados de la franquicia debido a su mundo, gameplay, autos y, en su momento, su apartado gráfico.