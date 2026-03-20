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Con la inteligencia artificial podría mejorar las atenciones médicas. (Foto: freepik.es)
Con la inteligencia artificial podría mejorar las atenciones médicas. (Foto: freepik.es)
Por Redacción EC

La inteligencia artificial puede ser una herramienta para muchas actividades, incluso para organizar las citas médicas y dar seguimiento a los pacientes. Esta es la solución que buscan ofrecer un equipo de empredendedores arequipeños.

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