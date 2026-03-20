La inteligencia artificial puede ser una herramienta para muchas actividades, incluso para organizar las citas médicas y dar seguimiento a los pacientes. Esta es la solución que buscan ofrecer un equipo de empredendedores arequipeños.

El equipo ha creado la herramienta Dentito, impulsado por la incubadora de negocios Kaman de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa. De esa manera, los consultorios podrían tener menos tiempo en tareas operativas y más a la atención.

Según datos del proyecto, la herramienta puede reducir hasta en 80% el tiempo dedicado a tareas administrativas y aumentar la retención de pacientes hasta en 25%, gracias a recordatorios oportunos y una comunicación más clara y eficiente.

Y es que antes la reprogramación se debía hacer vía telefónica y el personal reorganizaba los horarios de manera manual. Esto perturba la atención en consultorios, clínicas u hospitales. La propuesta de Dentito integra inteligencia artificial que permite ordenar información clínica y responder consultas frecuentes.

Sistema basado en inteligencia artificial busca automatizar actividades administrativas. (Foto: Difusión)

También puede preparar un resumen breve antes de una cita, para que el profesional llegue con contexto; identificar pacientes que dejaron controles pendientes y facilitar su reactivación con mensajes oportunos.

El objetivo de esta herramienta es que el equipo médico pase menos tiempo respondiendo lo mismo y más tiempo atendiendo. Es así que Dentito se convirtió en el primer “exit” de Kaman de la Universidad Católica San Pablo de Arequipa.

Una idea que apuesta por la inteligencia artificial para mejorar la atención médica, y ha nacido en Arequipa. ¿Será posible verlo en consultorios de todo el país?