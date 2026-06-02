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Resumen

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La inteligencia artificial permite impulsar las habilidades de los jugadores de fútbol. (Foto: magnific.com)
La inteligencia artificial permite impulsar las habilidades de los jugadores de fútbol. (Foto: magnific.com)
Por Agencia AFP

El brasileño Léo Veiga temía que su sueño de ser futbolista fuese imposible. Cuando todas las puertas se le cerraban, la inteligencia artificial descubrió su potencial y fue reclutado en las categorías juveniles de un club italiano.

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