El brasileño Léo Veiga temía que su sueño de ser futbolista fuese imposible. Cuando todas las puertas se le cerraban, la inteligencia artificial descubrió su potencial y fue reclutado en las categorías juveniles de un club italiano.

Con la promesa de “democratizar” el acceso al fútbol a través de la inteligencia artificial (IA), firmas tecnológicas se abren paso en el mundo del deporte y apuestan por Brasil, el mayor productor y exportador de futbolistas en el mundo.

La suiza Footbao y la alemana CUJU, por ejemplo, lanzaron aplicaciones gratuitas con las que jóvenes jugadores cargan videos tomados con sus teléfonos jugando con la pelota.

Sus acciones son analizadas y puntuadas por sistemas de IA y canalizados hacia ojeadores y clubes.

Uno de esos chicos es Léo Veiga, un mediocampista de 18 años.

“La IA abrió una puerta nueva”, dice a la AFP desde Italia.

De jugar en el Brusque, un pequeño club en su natal Santa Catarina, en el sur de Brasil, saltó el año pasado a las categorías base del Spezia de la Serie B italiana.

Plataforma utiliza la inteligencia artificial para talentos. (Imagen: footbao.world)

Conoció la app de Footbao por un video en YouTube que ofrecía a quienes tuviesen mejores puntuaciones entrenar unos días con el Lecce italiano. Fue seleccionado para el evento y un ojeador se la jugó por él.

“Pensé: ‘Voy a descargar la aplicación y vamos a intentarlo. Si no pasa nada, no importa porque nada me está saliendo; pero ¿si pasa algo?’”, cuenta Léo, con contrato con el Spezia hasta junio de 2027 y en el equipo primavera del club (Sub-19).

Footbao y CUJU tienen objetivos similares, pero metodologías distintas: la primera trabaja con videos de juegos y entrenamientos en los que evalúa a los aspirantes a futbolistas y la segunda, con videos de ejercicios sugeridos a los usuarios.

Datos fiables

Unos 120.000 jugadores han usado la app de Footbao, la mayoría en Brasil.

“Probablemente haya entre 14.000 y 15.000 con potencial de ir a clubes o academias”, dice a la AFP Nick Rappolt, CEO de la compañía fundada en 2023.

La firma está también presente en Colombia y Argentina y tiene planes de expandirse a otros países en Sudamérica.

Según Rappolt, la IA puede “democratizar” el fútbol, permitiendo identificar talento fuera del radar de los grandes centros de formación.

La app de CUJU, en tanto, fue lanzada el año pasado y lleva unas 160.000 descargas.

La inteligencia artificial puede ser usada para analizar a los jugadores. (Imagen: cuju.pro)

“Los clubes profesionales tienen enormes bancos de datos, pero mayormente de jugadores ya ‘scouteados’. No hay data fiable sobre el talento en etapas iniciales”, dice a la AFP Sven Müller, director de marketing de CUJU.

La meta es convertir “simples videos grabados con un teléfono” en “datos de rendimiento fiables”, agrega.

El impulso femenino

Marcela Geremias patea un balón una y otra vez contra un muro, uno de los ejercicios que propone y examina CUJU, enfocados en aspectos técnicos como control de balón o velocidad.

Tras usar la aplicación, Marcela fue invitada a torneos juveniles organizados por la firma frente a ojeadores y llegó a la categoría Sub-15 del Corinthians, referencia del fútbol femenino en Sudamérica, con seis títulos de la Copa Libertadores.

Los ejercicios “te ayudan a mejorar” y “puedes ser vista en cualquier lugar del mundo”, comenta.

Brasil albergará el Mundial femenino en 2027, un evento que podría impulsar la captación de jóvenes jugadoras.

“Nueva herramienta”

Por su parte, el Santos, antiguo club de Pelé y cuna de Neymar, anunció en diciembre un acuerdo con Footbao para captar “meninos da Vila”, como llama a sus canteranos.

Es un “camino” para “expandir nuestra búsqueda de atletas”, comentó el presidente del club, Marcelo Teixeira.

Las grandes promesas son reclutadas desde niños, pero la IA puede dar un empujón a jugadores que pasan desapercibidos, coincide João Paulo Sampaio, coordinador de la base del Palmeiras, donde se formaron jóvenes internacionales como Endrick o Estêvão.

“Yo recibo entre 30 y 40 videos diarios” y firmas que hacen “una primera preselección” son “una nueva herramienta”, dice a la AFP Sampaio, si bien el club de Sao Paulo no trabaja directamente con estas empresas.