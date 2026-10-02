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Resumen

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Dario Amodei es uno de los personajes claves en la inteligencia artificial del momento. (Foto: AFP)
Dario Amodei es uno de los personajes claves en la inteligencia artificial del momento. (Foto: AFP)
Por Agencia AFP

El auge de la inteligencia artificial (IA) y el acalorado debate en torno a sus riesgos han convertido al director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, en el líder tecnológico más destacado del momento, aunque este ejecutivo de 43 años sigue siendo un enigma.

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