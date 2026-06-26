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Resumen

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Dataland es un museo inmersivo que utiliza la IA para adaptarse al usuario con la exposición Machine Dreams: Rainforest. (Foto: dataland.art)
Dataland es un museo inmersivo que utiliza la IA para adaptarse al usuario con la exposición Machine Dreams: Rainforest. (Foto: dataland.art)
Por Agencia EFE

El ser humano ha creado y vivido el arte a lo largo de su historia, pero ¿puede el arte sentirnos de vuelta? La exposición ‘Machine Dreams: Rainforest’, una instalación inmersiva desarrollada con inteligencia artificial (IA) intenta acercarse a esa respuesta.

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