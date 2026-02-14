Día de San Valentín: El 9% de los peruanos ha tenido una pareja virtual

La tecnología puede solucionar múltiples problemas – y ocasionar otras multitudes más – pero, ¿puede satisfacer necesidades tan humanas como la soledad? Un nuevo estudio por la empresa de seguridad Kaspersky revela que el 9% de los peruanos en la región ha tenido una relación con un “compañero virtual” impulsado por IA, una señal de que la tecnología dejó de ser solo un medio para conectar con otros y se ha convertido en protagonista del romance digital.

Esto, que se suma con el hecho de que el 43% de los latinoamericanos cree que, en el futuro, las personas tendrán parejas virtuales en lugar de relaciones con seres humanos reales muestra que nuestras ideas de potenciales compañeros amorosos están cambiando a pasos tan agigantados como los tecnológicos.

Las parejas virtuales de inteligencia artificial son personajes capaces de sostener conversaciones fluidas dentro de apps o plataformas digitales, desde chats de texto y audio hasta avatares interactivos. Los usuarios pueden crear a su “compañero ideal”, definiendo su nombre, personalidad y rasgos que cumplan con lo que buscan en una relación, ya sea alguien divertido, romántico, comprensivo o que te escriba justo cuando más lo necesitas. Estos sistemas “aprenden” a adaptarse a los gustos de cada persona, recuerdan detalles personales y ofrecen compañía constante, redefiniendo la intimidad en un espacio donde no hay alguien real del otro lado de la pantalla, pero sí una conexión emocional que muchos viven como genuina.

Sin embargo, como las relaciones reales, no están exentas de peligro y los riesgos surgen cuando la confianza depositada en estos “compañeros” comienza a influir en la toma de decisiones de las personas, en su intercambio de información sensible o su protección frente a posibles amenazas digitales. Y es que, mientras Cupido afina su puntería con ayuda de la inteligencia artificial, no solo atrae a personas en busca de relaciones fuera de lo tradicional, sino también flecha a ciberdelincuentes que aprovechan esta tecnología para desarrollar sus propias plataformas de parejas virtuales, apoyadas en chatbots y sitios de phishing, que continúan siendo una amenaza frecuente para atraer a nuevas víctimas.

A diferencia de las parejas virtuales legítimas, los “novios” falsos impulsados por IA son diseñados con fines maliciosos para ejecutar fraudes de forma automatizada y a gran escala. Esto puede contribuir al aumento de las estafas románticas en plataformas digitales, un fenómeno del que al menos 21% de los peruanos que buscan pareja mediante tecnología ya ha sido blanco, con tácticas que van desde el catfishing y el envío de enlaces o archivos maliciosos, hasta chantajes, solicitudes de dinero y robo de identidad con fines fraudulentos.

Además de los compañeros virtuales, las personas también recurren a la inteligencia artificial para buscar pareja de otras formas que ya son parte de la vida digital cotidiana, como las aplicaciones de citas. Según cifras de Kaspersky, 31% de los usuarios en la región afirma que usaría IA para encontrar a su pareja ideal a través de estas plataformas. Esto puede facilitar aún más el encontrar personas afines, pero también intensifica riesgos conocidos, como los perfiles falsos.

“Es importante recordar que cuando usamos plataformas de parejas virtuales o aplicaciones de citas, no solo compartimos gustos o intereses, también estamos poniendo información muy personal y emocional en manos de estas tecnologías. Conversaciones privadas, hábitos y hasta contenido íntimo pueden quedar almacenados sin que tengamos claridad sobre su uso y protección. Si los datos no se manejan correctamente o se registran en plataformas maliciosas, pueden quedar expuestos a accesos no autorizados, usos indebidos o filtraciones, afectando nuestra privacidad y, en algunos casos, nuestra reputación. Es fundamental que los usuarios sean conscientes de la información que comparten, dónde y cómo se gestionan sus datos”, explica María Isabel Manjarrez, Investigadora de seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky.

Este San Valentín, para reducir los riesgos al interactuar con parejas virtuales o usar inteligencia artificial al buscar pareja, los expertos de Kaspersky recomiendan: