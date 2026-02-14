Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cuidado con la información que uno comparte con las parejas virtuales de inteligencia artificial.
Cuidado con la información que uno comparte con las parejas virtuales de inteligencia artificial.
/ Warner Bros.
Por Redacción EC

La tecnología puede solucionar múltiples problemas – y ocasionar otras multitudes más – pero, ¿puede satisfacer necesidades tan humanas como la soledad? Un nuevo estudio por la empresa de seguridad Kaspersky revela que el 9% de los peruanos en la región ha tenido una relación con un “compañero virtual” impulsado por IA, una señal de que la tecnología dejó de ser solo un medio para conectar con otros y se ha convertido en protagonista del romance digital.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Día de San Valentín: El 9% de los peruanos ha tenido una pareja virtual
Inteligencia Artificial

Día de San Valentín: El 9% de los peruanos ha tenido una pareja virtual

San Valentín: así puedes activar el modo novio o novia de ChatGPT
Inteligencia Artificial

San Valentín: así puedes activar el modo novio o novia de ChatGPT

¿Qué es Moltbook, la red social para las IA?
Inteligencia Artificial

¿Qué es Moltbook, la red social para las IA?

¿Inteligencia artificial o realidad? Influencers siamesas conquistan las redes sociales
Inteligencia Artificial

¿Inteligencia artificial o realidad? Influencers siamesas conquistan las redes sociales