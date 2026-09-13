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Resumen

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Open AI CEO Sam Altman, Anthropic CEO Dario Amodei y Elon Musk de Space X. (Fotos: Brendan SMIALOWSKI y Michael M. Santiago /AFP)
Open AI CEO Sam Altman, Anthropic CEO Dario Amodei y Elon Musk de Space X. (Fotos: Brendan SMIALOWSKI y Michael M. Santiago /AFP)
Por Agencia EFE

El director ejecutivo y cofundador de Anthropic, Dario Amodei, reclamó este sábado una desaceleración en el ritmo al que se mejoran las capacidades de los modelos de inteligencia artificial (IA), tras advertir de que la tecnología avanza hacia una dinámica de “automejora recursiva” que amenaza con provocar catástrofes de ciberseguridad a escala global.

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