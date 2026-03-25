El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto nombrar a varias de las figuras más influyentes del sector tecnológico, entre ellas Mark Zuckerberg, líder de Meta; Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia; y Larry Ellison, cofundador de Oracle, para integrar un consejo asesor encargado de diseñar la política nacional sobre inteligencia artificial (IA), según apunta este miércoles The Wall Street Journal (WSJ).

El grupo, denominado Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente (PCAST, por sus siglas en inglés), tendrá como misión principal asesorar a la Casa Blanca en materia de regulación de la IA y otros desafíos tecnológicos emergentes.

De acuerdo con un funcionario de la Casa Blanca citado por el rotativo, la Administración tiene previsto anunciar este miércoles una lista inicial de 13 miembros, en la que también figura Sergey Brin, cofundador de Google.

El consejo, que podría ampliarse hasta un total de 24 integrantes, estará copresidido por el “zar” de la IA y las criptomonedas, David Sacks, y por el asesor tecnológico Michael Kratsios.

“Estados Unidos tiene la oportunidad de liderar el mundo en IA”, afirmó Zuckerberg en un comunicado enviado al WSJ, donde se mostró “honrado” de unirse al grupo.

Desde la Casa Blanca señalaron al medio que, bajo el mandato de Trump, el PCAST se centrará en las “oportunidades y desafíos” que las tecnologías emergentes presentan para la fuerza laboral estadounidense, con el objetivo de asegurar el liderazgo del país en lo que el Gobierno denomina la “Edad de Oro de la Innovación”.