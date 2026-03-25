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Resumen

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Mark Zuckerberg, Jensen Huang y Larry Ellison son algunos nombres estimados para el consejo de Donald Trump. (Fotos: AFP)
Mark Zuckerberg, Jensen Huang y Larry Ellison son algunos nombres estimados para el consejo de Donald Trump. (Fotos: AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto nombrar a varias de las figuras más influyentes del sector tecnológico, entre ellas Mark Zuckerberg, líder de Meta; Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia; y Larry Ellison, cofundador de Oracle, para integrar un consejo asesor encargado de diseñar la política nacional sobre inteligencia artificial (IA), según apunta este miércoles The Wall Street Journal (WSJ).

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